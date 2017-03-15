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〈北部〉頭城農會選舉 三巨頭連任

2017-03-15

理事長、常監選舉都傳跑票

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮農會昨召開理、監事會，理事長、總幹事及常務監事都順利連任；理事長林金龍說，理事長與常監選舉，都發生跑票狀況，讓人感到意外；理事長選舉獲得一票的張正益說，不知道誰投給他，沒有特別看法。常務監事獲得一票的林宗謀坦言自己投給自己，但並沒有跑票，他沒答應過要投給誰。

頭城鎮農會選舉，民進黨縣議員、也是現任理事長的林金龍以八票連任、理事張正益獲得一票；民進黨宜蘭縣黨部表示，林金龍是宜縣各基層農會，目前唯一具民進黨籍的理事長。常務監事陳岳元以兩票驚險過關，監事林宗謀獲得一票；總幹事吳立民則獲全票連任。

林金龍說，這次理事長與常務監事的選舉，原以為都很平順，沒想到理事與監事各有一人，因個人因素跑票讓人感到意外，每個人都有選擇權，對結果表示尊重。

張正益表示，理事長的票並非自己投給自己，而是剛好有人投給他，他也感到很奇怪，不知道別人為什麼會跑票？選舉過程順其自然，沒有特別感想，別人投給他是個人隱私，不方便發表看法。

林宗謀則說，之前就溝通好，要投給誰就投給誰，並沒有跑票，他投給自己是因為常務監事這個職務，人選需要輪替才能帶來新氣象，對選舉結果沒有太多想法。

連任總幹事的吳立民表示，雖然理事長、常務監事選舉有些波動，但不影響農會規劃與運作，理、監事們在這次選舉後，會更加警惕團結一致，對農民需求，農會會站在第一線給予協助，爭取經費補助降低農業生產成本，提高農民收入。

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  • 頭城鎮農會三巨頭底定，現任總幹事吳立民（右二）、現任理事長林金龍（左二），現任常務監事陳岳元（左）順利連任。（記者林敬倫攝）

    頭城鎮農會三巨頭底定，現任總幹事吳立民（右二）、現任理事長林金龍（左二），現任常務監事陳岳元（左）順利連任。（記者林敬倫攝）

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