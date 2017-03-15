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〈北部〉花蓮南濱路拓寬做一半 恐成瓶頸

2017-03-15

用地費增約1億 長度少2公里

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府向中央爭取經費拓寬南濱路，原本計畫起點從十七公里拓寬到廿二．五公里處，但因地價調漲用地費增加，縣府以工程費不足僅能拓寬到廿公里處，縣議員黃振富、鄭乾龍憂心未來新舊路段大小銜接，在行車安全上易發生危險跟瓶頸，昨透過立委蕭美琴邀集公路總局第四區養護工程處、縣府建設處等單位會勘，希望能爭取全段拓寬。

南濱路橫跨花蓮市到吉安鄉，從十七公里處到光華段廿二公里處，這路段車流量多，且為花蓮港砂石車必經之路，目前路幅寬度約廿公尺無機慢車道，過去常因砂石車、小客車與機慢車混合爭道而發生死亡交通事故的情況；公路總局生活圈道路交通系統建設計畫補助縣府拓寬，原申請核定補助經費七億五千多萬元，因用地費增加約一億元，縣府以工程費用不足，目前拓寬路段僅能到南海四街為止。

民爭延伸到至花蓮大橋路口

黃振富說，這路段車速快，車流量大，且為砂石車及東華大學生騎乘機車必經之路，因現行計畫拓寬路段僅到南海四街為止，工程完工後路幅大小不一，這處恐成為交通瓶頸，衍生行車安全問題，因此，基於交通路網之整體性與安全考量，地方民眾強烈要求拓寬範圍延伸至台十一線，亦即花蓮大橋路口；而對於新舊工程計畫造價差異這麼大，將調閱相關資料了解中間的差異。

縣府：提修改計畫 縮減長度

第四區養護工程處指出，原核定計畫長度五公里，縣府實際施工路段僅為二．八四公里，因中央生活圈道路交通系統建設計畫，同一路段不能補助兩次，有關地方補助款均有相關審議規定與補助範圍，而原工程費五億多元施作五公里路段，但縣府以用地費用增加而減少工程費，施作長度大幅縮短成二．八四公里，因此請縣府須說明為何無法再增加改善長度的問題，且提出修正計畫增加論述與補充。

縣府建設處指出，原核定經費為七億五千多萬元，其中工程費約五億六千多萬元，用地費用約一億九千萬元，但因地價調漲，用地費用增加約一億元，因此工程費用減少到四億六千萬元，僅能施作十七公里到十九．八四公里處，即南海四街口，施工長度為二．八四公里，剩餘二．六六公里因工程費用不足，目前已向公路總局提出修改計畫，縮減原先計畫長度。

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  • 花蓮縣政府向中央爭取經費拓寬南濱路，卻以經費不足施作一半，縣議員黃振富、鄭乾龍透過立委蕭美琴邀集相關單位會勘。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府向中央爭取經費拓寬南濱路，卻以經費不足施作一半，縣議員黃振富、鄭乾龍透過立委蕭美琴邀集相關單位會勘。（記者王錦義攝）

  • 吉安鄉南濱路有許多砂石車行經，但路幅狹小沒有機車道，經常發生意外。（記者王錦義攝）

    吉安鄉南濱路有許多砂石車行經，但路幅狹小沒有機車道，經常發生意外。（記者王錦義攝）

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