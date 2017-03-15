〈北部〉竹市社區點胭脂 4月底展新貌

2017-03-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕百年老造船廠及舊製冰廠將妝點成社區意象圖騰！新竹市鼓勵社區提案妝點社區，獲內政部營建署四百廿萬元經費，有廿七個社區獲選，其中關新社區、下竹社區、士林社區和風動竹塹特色文化協會更在社區擂台賽中勝出，共可獲一百五十萬元經費，進行社區改造，預計四月底展現社區新風貌。

擁有百年老造船廠和舊製冰廠的南寮漁港，在風動竹塹特色文化協會努力下，不僅假日進行社區導覽，更要利用經費進行社區改造，要將百年造船廠的石綿 E牆面進行立體彩繪，重現當年造船風采，並喚醒社區居民對老造船廠的記憶。

協會理事長謝慧萍說，石綿牆面會整個翻新，外來者可一睹南寮小漁村百年造船廠風華，也可隨著社區導覽員探索南寮討海人的故事，感受當年造船業在南寮的興盛氛圍。

同樣獲得補助的士林社區，擁有千歲志工團陣容，長輩們將在樹林頭公園打造一座竹編設施，會在兒童藝術節亮相，並成為公園的永久意象。

關新社區則會將社區楓香大道進化為線性公園，居民可以在有歐洲風的公園樹下野餐，感受微風的暢快愜意。

下竹社區則會將「一里一可食地景」進化為加強版，將採自然共生概念，整修既有老榕樹宿舍，做為居民活動空間，且開放草皮及菜圃給在地長輩參與栽種，搭配一旁新竹轉運站，打造社區微旅行的行程。

市長林智堅昨天在「社區點胭脂」啟動活動會場說，社區的改造與規劃，將透過政府小額經費和補助，鼓勵社區再升級邀請市民四月底一起見證社區點胭脂改造成果。