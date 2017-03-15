〈北部〉苗縣垃圾 將限用透明塑膠袋裝

2017-03-15

〔記者許展溢／苗栗報導〕部分民眾時常垃圾不分類，全部裝在看不出裡面有何物的袋子，苗栗縣環保局去年開始執行「破袋檢查」，發現紙類、塑膠類及廚餘等，都隨垃圾進入焚化廠。環保局昨天決議將限用「透明塑膠袋」裝垃圾，會由縣府機關率先施行。

苗縣環保局表示，部分民眾對垃圾「分類」觀念有待加強，造成各鄉鎮清潔隊及垃圾焚燒作業一大麻煩，去年開始派員下鄉稽查，並隨垃圾車破袋檢查，發現有高達七成垃圾未完善分類。

環保局秘書潘志明說，透明塑膠袋裝垃圾計畫昨天已獲縣務會議通過，環保局已開始試用，局內員工已不能亂丟垃圾，縣府及附屬機關也將陸續施行。

潘志明表示，此計畫希望降低各鄉鎮清潔隊破袋檢查率，也保障清潔人員收集垃圾時安全，預計下半年正式實施。