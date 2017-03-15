| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉寶山農會績優總幹事 未獲續聘

2017-03-15

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣寶山鄉農會昨天召開本屆首次理事會並選舉理事長，結果由上屆常務監事古仁樺當選，隨後進行的上屆總幹事李筱華續聘案，出席九名理事以五比四決議不同意續聘。

新竹縣十一個基層農會在本屆的農會改選中，僅寶山鄉農會出現競爭局面，爭取連任的上屆績優總幹事李筱華，遭遇農會職員陳信良的挑戰，陳陣營在理事選舉中拿下五席，奠定勝選基礎，昨天的理事長選舉中，陳陣營推派的古仁樺果然以五比四搶下理事長寶座。

稍後理事會討論是否續聘李筱華案時，同樣以五比四決議不同意續聘；縣府農業處表示，會在收到寶山鄉農會理事會的會議紀錄後，依法重新公告受理總幹事候聘登記，合格人選經核備後再交由寶山鄉農會理事會決議是否聘用。

古仁樺說，理事長也是理事會的一員，他會尊重每位理事的意見，一起協助寶山鄉農會更進步，而總幹事是農會經營的靈魂人物，他和其他理事都會好好支持、鼓勵、監督之後聘任的本屆總幹事，讓農會有更好的發展。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週

新竹市民富國小家長投訴，今年學校六年級學生的畢業考比往年早，提前在五月底就舉行，但距離畢業還有三週，對畢業生可能出現學習空窗期，學生在這三週…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈北部〉寶山農會績優總幹事 未獲續聘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.