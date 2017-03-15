〈北部〉寶山農會績優總幹事 未獲續聘

2017-03-15

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣寶山鄉農會昨天召開本屆首次理事會並選舉理事長，結果由上屆常務監事古仁樺當選，隨後進行的上屆總幹事李筱華續聘案，出席九名理事以五比四決議不同意續聘。

新竹縣十一個基層農會在本屆的農會改選中，僅寶山鄉農會出現競爭局面，爭取連任的上屆績優總幹事李筱華，遭遇農會職員陳信良的挑戰，陳陣營在理事選舉中拿下五席，奠定勝選基礎，昨天的理事長選舉中，陳陣營推派的古仁樺果然以五比四搶下理事長寶座。

稍後理事會討論是否續聘李筱華案時，同樣以五比四決議不同意續聘；縣府農業處表示，會在收到寶山鄉農會理事會的會議紀錄後，依法重新公告受理總幹事候聘登記，合格人選經核備後再交由寶山鄉農會理事會決議是否聘用。

古仁樺說，理事長也是理事會的一員，他會尊重每位理事的意見，一起協助寶山鄉農會更進步，而總幹事是農會經營的靈魂人物，他和其他理事都會好好支持、鼓勵、監督之後聘任的本屆總幹事，讓農會有更好的發展。