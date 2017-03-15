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〈北部〉頭份後花園垃圾處處 秘境走樣

2017-03-15

〔記者許展溢／苗栗報導〕秘境走樣？苗栗縣頭份市「頭份後花園」沿途有松樹、木油桐、竹林等私密景點，民眾投訴，後花園部分區域不僅道路坑洞、雜草叢生，竟成垃圾天堂，遭人傾倒各式廢棄物，抨擊相關單位漠視不理。頭份市公所清潔隊指出，該處為私人土地，會發文要求限期改善。

公所︰部分屬私人土地 會發文地主改善

頭份後花園有老崎古道、松林步道、大同寺、慈母亭、楓香林、楓林吊橋等景點，婚紗業者常相中此地拍攝。近年在網路上看到美景慕名而來的部分遊客，也失望認為交通不便，指示牌不清楚，部分區域欠缺維護，如同荒廢。

附近居民指出，往日新茶園、錦春農場及苗七線沿途風貌實在嚇人，除雜草蔓延未修剪，隨處就可見大量垃圾堆置，有家庭垃圾、大型家具等廢棄物，實在殺風景。

頭份市公所清潔隊長鄭克清指出，後花園部分區域為私人土地，無法進入清除，不像路邊垃圾屬公共區域，基於維護可以協助清潔。他說，會發文通知地主限期改善處理，並派員稽查，如地主知道偷倒者，只要通報公所，會協助依廢棄物清理法裁罰，並要求清除。

頭份市公所表示，去年向交通部觀光局爭取六百萬元更新路線導覽圖五座、方向指標牌四座，及沿途步道重新密集鋪設，目前正在驗收階段。

另有民眾質疑，楓香林部分區域沒人維護，頭份市公所城鄉課長黎育誠表示，該處為軍事用地，公所無權管理，但其他部分，正積極計畫施作、改善，也已向觀光局爭取一千萬元，將進行大同寺周邊景觀暨登山步道改善工程。

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  • 民眾投訴，頭份後花園常被亂倒垃圾，實在太殺風景。（記者許展溢攝）

    民眾投訴，頭份後花園常被亂倒垃圾，實在太殺風景。（記者許展溢攝）

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