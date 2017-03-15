〈北部〉竹縣國中沒桌球體育班 家長急

2017-03-15

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹仁國小等多個學校，近年再度掀起桌球訓練熱潮，並打出全國賽優異成績，但選手家長卻憂心忡忡，因為孩子們今年畢業後，沒有學校可接續栽培；縣府教育處表示，因時間緊促，只能考慮納入明年一○七學年度的體育班規劃。

教育處︰只能納107學年度規劃

縣議員甄克堅、鄭美琴和高偉凱，接獲許多桌球學生家長陳情，曾會同到教育處討論，爭取在成功、六家或新埔國中規劃體育班桌球項目，但經過近月評估，體健科昨天表示，體育班招生為跨學區招考，牽涉層面廣泛，需考慮專業師資、場地、設備等，績效也會列入考核及補助依據，目前縣內專任教練無桌球專長，且作業不及，基於長遠考量，今年暫無規劃。

家長說，新竹縣曾有一段輝煌桌球史，可惜一○四年結束新埔桌球訓練站，全縣竟然沒有一所國中體育班有桌球項目，缺乏三級培育制度，讓想繼續練球的學生，只能往竹市、苗栗甚至台北送。家長還說，他們願意自費外聘教練，不理解縣府不願規劃的態度；想到孩子年紀這麼小就得離家住宿，心裡好不捨，在多一個體育升學管道或放棄之間掙扎。

甄克堅說，教育處曾允諾會積極促成規劃體育班桌球項目，甚至將來爭取陳建安返鄉當教練，如今期待落空，家長們好失望；他批評教育處不重視，努力不夠。