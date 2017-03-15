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〈北部〉竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週

2017-03-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民富國小家長投訴，今年學校六年級學生的畢業考比往年早，提前在五月底就舉行，但距離畢業還有三週，對畢業生可能出現學習空窗期，學生在這三週沒事可做，質疑學校想要提早結算成績的說法，根本沒考慮學生的學習完整性。

學校︰安排學習活動 不會空窗

民富國小校長胡如茵說，學校六年級畢業考往年大多在五月底、六月初舉行，之後會有畢業週的服務學習，由六年級生協助低年級學弟妹進行各種學習，並沒有學習中斷問題，且老師都會上完所有課程，原本六年級下學期只有兩次考試，跟往年差不多。

胡如茵強調，畢業考在五月廿五、廿六日舉行，是經過學校課程發展委員會共同決定，成員包括家長、學年代表和老師，早在上學期初就公布，並非倉促之舉，也會提供學生完整的學習。

除了民富國小，龍山國小也決定在五月廿四、廿五日舉行畢業考，龍山國小校長陳思玎說，畢業考後，學校還會舉行畢業旅行及籌辦畢業系列回顧活動，因碰到端午連假，才會提早舉行畢業考，另有多所學校也在端午連假前舉行畢業考。

部分學校與往年同 訂在6月初

不過，新竹國小則維持跟往年一樣，訂在六月五日及六日舉行畢業考，校長張淑玲說，學校老師曾討論過端午連假問題，但希望學生的學習有完整性，不要因連假而中斷。香山國小訂在六月一日、二日舉行畢業考，校長鄧瑞源強調，主要是希望提供孩子完整的學習。

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  • 新竹市民富國小有家長反映今年畢業考提前在五月廿五日及廿六日舉行，離畢業典禮還有三週，恐讓學生出現學習空窗期。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市民富國小有家長反映今年畢業考提前在五月廿五日及廿六日舉行，離畢業典禮還有三週，恐讓學生出現學習空窗期。（資料照，記者洪美秀攝）

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竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週

新竹市民富國小家長投訴，今年學校六年級學生的畢業考比往年早，提前在五月底就舉行，但距離畢業還有三週，對畢業生可能出現學習空窗期，學生在這三週…

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