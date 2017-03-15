〈北部〉竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週
2017-03-15
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民富國小家長投訴，今年學校六年級學生的畢業考比往年早，提前在五月底就舉行，但距離畢業還有三週，對畢業生可能出現學習空窗期，學生在這三週沒事可做，質疑學校想要提早結算成績的說法，根本沒考慮學生的學習完整性。
學校︰安排學習活動 不會空窗
民富國小校長胡如茵說，學校六年級畢業考往年大多在五月底、六月初舉行，之後會有畢業週的服務學習，由六年級生協助低年級學弟妹進行各種學習，並沒有學習中斷問題，且老師都會上完所有課程，原本六年級下學期只有兩次考試，跟往年差不多。
胡如茵強調，畢業考在五月廿五、廿六日舉行，是經過學校課程發展委員會共同決定，成員包括家長、學年代表和老師，早在上學期初就公布，並非倉促之舉，也會提供學生完整的學習。
除了民富國小，龍山國小也決定在五月廿四、廿五日舉行畢業考，龍山國小校長陳思玎說，畢業考後，學校還會舉行畢業旅行及籌辦畢業系列回顧活動，因碰到端午連假，才會提早舉行畢業考，另有多所學校也在端午連假前舉行畢業考。
部分學校與往年同 訂在6月初
不過，新竹國小則維持跟往年一樣，訂在六月五日及六日舉行畢業考，校長張淑玲說，學校老師曾討論過端午連假問題，但希望學生的學習有完整性，不要因連假而中斷。香山國小訂在六月一日、二日舉行畢業考，校長鄧瑞源強調，主要是希望提供孩子完整的學習。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週
新竹市民富國小家長投訴，今年學校六年級學生的畢業考比往年早，提前在五月底就舉行，但距離畢業還有三週，對畢業生可能出現學習空窗期，學生在這三週…
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 五星大倉久和 過期蝦、發霉芋餵客
- 檢：馬在文件上「紅筆畫線」
- 「阿飛」起飛 達欣關鍵活棋
- 台積電10奈米量產 下半年三級跳
- 岡田將生有潔癖 不歡迎生田斗真到訪
- 經典賽》山田轟垮古巴 日4強在望
- 靜候聯準會決策 美股收低
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 兩岸監督條例 時力籲立院儘速排審
- 如廁文化大變革！ 衛生紙要丟馬桶了
- 巨星殞落 「小王爺」陳麗麗說走就走
- 羅智強為馬抱屈：關說者成正義之士
- 馬刺捉老鷹 登聯盟龍頭
- 去年Q4賺錢了 友訊終止連虧7季
- 弱勢盤整 台幣貶5分
- 馬：會到法院 為公理奮鬥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma indicted for September Strife
- 金曲歌王藏愛10年 情人節謝恩老婆
- 台絃辦偏鄉音樂教育 林慶台力挺
- 〈徵文大家談〉太尷尬！跟同事吵架了
- 外交關係惡化 艾爾段再度砲轟荷蘭
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
- 去年Q4網速評比 台灣排全球19、亞太第5
- 中國對台施壓由政轉經 擋化妝品、食品進口
- 侯怡君未婚有了 開明老爸:把孩子生下
- 成立司法科學組織 司院、法部有異見
- 美東暴風雪 川梅會延期
- 《台股青紅燈》誰怕加稅？
- 統一新4棒 鄭鎧文猛打開轟
- 歐巴馬對台軍售喊停 川普政府擬加碼
- 《自由廣場》北檢值不值得按讚？
- 夏普社長：加強日本國內生產 否定裁員
- 馬被起訴後首日... 穿建中外套出門自信微笑
- 日防相承認曾替森友學園出庭 安倍力保
- 保時捷全球限量手機 全台3百支
- 〈生活停看聽〉路見不平 卻無人相助
- 倫敦，就要這樣玩！─英鎊下滑 遊英好時機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分