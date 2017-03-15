〈北部〉竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週

2017-03-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民富國小家長投訴，今年學校六年級學生的畢業考比往年早，提前在五月底就舉行，但距離畢業還有三週，對畢業生可能出現學習空窗期，學生在這三週沒事可做，質疑學校想要提早結算成績的說法，根本沒考慮學生的學習完整性。

學校︰安排學習活動 不會空窗

民富國小校長胡如茵說，學校六年級畢業考往年大多在五月底、六月初舉行，之後會有畢業週的服務學習，由六年級生協助低年級學弟妹進行各種學習，並沒有學習中斷問題，且老師都會上完所有課程，原本六年級下學期只有兩次考試，跟往年差不多。

胡如茵強調，畢業考在五月廿五、廿六日舉行，是經過學校課程發展委員會共同決定，成員包括家長、學年代表和老師，早在上學期初就公布，並非倉促之舉，也會提供學生完整的學習。

除了民富國小，龍山國小也決定在五月廿四、廿五日舉行畢業考，龍山國小校長陳思玎說，畢業考後，學校還會舉行畢業旅行及籌辦畢業系列回顧活動，因碰到端午連假，才會提早舉行畢業考，另有多所學校也在端午連假前舉行畢業考。

部分學校與往年同 訂在6月初

不過，新竹國小則維持跟往年一樣，訂在六月五日及六日舉行畢業考，校長張淑玲說，學校老師曾討論過端午連假問題，但希望學生的學習有完整性，不要因連假而中斷。香山國小訂在六月一日、二日舉行畢業考，校長鄧瑞源強調，主要是希望提供孩子完整的學習。