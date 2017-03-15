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〈北部〉石門水庫降春雨 水位稍回升

2017-03-15

〔記者周敏鴻／大溪報導〕水情堪慮的石門水庫集水區昨天降雨十餘毫米，估計可有約一百七十萬餘立方公尺的進水量。北區水資源局副局長邱忠川表示，氣象預報華南雲帶十六日可望通過石門水庫集水區，屆時將會施放四支人工增雨焰劑，增加降雨機率。

今年的春雨於本月六日來臨，包括六日降下十八毫米、七日十三．一毫米、八日十三．三毫米，之後中斷數日，昨天凌晨石門水庫集水區再度降雨，可惜到晚間降雨約僅十一．六毫米，不如預期，讓北水局人員頗為失望。

但這場雨仍讓石門水庫水位於二二九．一八公尺的低點止跌，昨天上午十一點還緩步回升到二二九．一九公尺，至晚間六點回升到二二九．二二公尺，目前有效蓄水量九千兩百萬餘立方公尺，有效蓄水率約四十五．九％。

邱忠川表示，去年底至今，石門水庫集水區降雨不足，使得缺水危機浮現，近日雖偶有降雨，但雨量都很有限，民眾仍須節水抗旱。他說，北水局會依實際降雨狀況，採滾動式檢討水情，再由水利署判斷是否需要進入第二階段限水。

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  • 近日偶有降雨，石門水庫水位雖止跌回升，民眾仍須節水抗旱。（記者周敏鴻攝）

    近日偶有降雨，石門水庫水位雖止跌回升，民眾仍須節水抗旱。（記者周敏鴻攝）

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