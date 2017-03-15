〈北部〉從國小到高中 全國音樂賽奪特優
2017-03-15
〔記者陳昀、鄭淑婷／桃園報導〕三月舉辦的全國學生音樂比賽，成績陸續揭曉，桃園市學校成績亮眼，新興高中混聲合唱高中職組特優四連霸，樂旗舞隊也在行進管樂高中職七十人以下組榮獲特優；文華國小也獲管樂合奏國小Ｂ組特優；創團十一年的興南國中管樂團獲管樂合奏國中Ｂ組特優，國中校長蘇彥瑜表示，卅八名團員入學前都沒有樂器基礎，靠的是堅持與勤奮的精神。
蘇彥瑜表示，團員們不僅平時練習，寒暑假也會參加集訓，面對課業與社團的雙重壓力，他們仍堅持到底。指揮老師曾凱宏、江孟玲指出，樂團是「贏在堅持與不間斷的練習」，學生們對欠佳的部分不斷重複練習，終於有好表現。
文華國小校長吳俊生也說，除了要求學生演奏技巧，更重要的是心靈的涵養與氣質，而龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇擔任指揮，更讓學生領悟到樂曲的內涵。
新興高中樂旗舞隊以Mamma mia組曲，拿下九十一．三五七分的成績，與建國中學、中山女高、景美女中並列全國特優。校長魏宏恩表示，樂旗舞隊的學生大多沒有音樂或舞蹈基礎，憑著熱情與執著拿到好成績；指導老師林倩如說，隊員們在音感、節奏感及體能訓練上，花費很多的時間練習，而樂旗舞隊排練都在戶外，北部天氣陰晴不定，遇到烈日或寒流一樣得練習，這也間接培養了學生的毅力與耐力。
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