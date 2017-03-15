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〈北部〉龍潭國中替代道路 民促變更用地

2017-03-15

部分屬學校用地 怕又封路

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕穿越龍潭區龍潭國中校區的金龍路一八○巷，於二月一日起封閉，引發居民抗爭，市府為此新闢約一百公尺長、四到五公尺寬的替代道路，可銜接龍華路五二六巷，但居民表示，替代道路仍有部分的地目屬學校用地，應盡快變更為道路用地，免得又遭封路。

傳言劃設單行道 市府澄清

金龍路一八○巷穿過龍潭國中，因該路屬都市計畫法的學校用地，校方以校園被分為兩處、威脅學生安全為由，爭取於二月一日開始封路，引發居民抗議。

市府為此以一千三百萬餘元價購土地，新闢龍華路五二六巷銜接到金龍路一八○巷，作為替代道路，近日完工，由於傳言替代道路將劃設為單行道，引來居民反彈，市府相關局處人員昨天在龍潭區公所召開新闢替代道路說明會時澄清，「絕對不會劃為單行道！」

居民們也表示，替代道路當中的一段，因遷就老樹而縮減路寬，將導致會車不易，建議應將老樹移置到校園內；且替代道路仍有部分路段的地目為學校用地，也應盡快變更，以免學校又要收回用地，再度封閉替代道路。

市府人員回應說，老樹是否適合移置到龍潭國中校區內，仍須研議評估；至於替代道路用地，會盡快變更為道路用地，再移撥給龍潭區公所，作為永久的道路使用。

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  • 穿過龍潭區龍潭國中校區的金龍路180巷已經封閉。（記者周敏鴻攝）

    穿過龍潭區龍潭國中校區的金龍路180巷已經封閉。（記者周敏鴻攝）

  • 桃園市政府新闢替代道路近日完工。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府新闢替代道路近日完工。（記者周敏鴻攝）

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