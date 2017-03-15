〈北部〉街友群聚桃園巨蛋 體育局被控處理態度散漫
〔記者陳昀／桃園報導〕市立體育館（桃園巨蛋）外圍騎樓被街友攻占，堆置了許多棉被、雜物，市民林小姐向市政信箱反映，體育局稱已完成處理、結案，但林小姐昨天發現檢舉的雜物還在現場，認為根本是假結案，氣得向市議員范綱祥投訴，痛斥：「世大運都要來了，體育局還在睡！」
市府體育局長夏金興對此回應說，已行文社會局及警察局協助處理，警方也證實經常前往勸離；但社會局說，上次接獲體育局通知是去年十二月的事，今年沒有再接到消息，而市立體育館的管理屬體育局權責，社會局沒有權力擅自介入，仍會派員與街友溝通。
稱已處理結案 民眾發現雜物仍在
投訴的林小姐表示，她月初發現許多街友聚集在市立體育館外圍，有時晚上運動經過會突然撞見街友而感到不安，且街友堆放的雜物也影響觀瞻。她說，三月二日向市政信箱反映此事，前天接到體育局的回覆稱已結案，不料昨天卻發現雜物還在，街友也還在此居住，讓她忍不住向范綱祥投訴，覺得體育局的態度實在太散漫。
范綱祥表示，街友逗留市立體育館的問題已有一段時日，他向體育局反映多次沒有改善，如果體育局無法自行處理，應該聯繫社會局等相關單位，給予街友協助，不要讓市民為此而卻步，浪費市立體育館這麼好的運動場所，更呼籲市府要有積極作為。
體育局長：持續巡查 街友不願走
夏金興解釋，市立體育館去年九月開始整修、外圍裝設鐵皮圍籬後，許多街友開始進入逗留，體育局一直有加強人力巡查、清理環境，他也經常前往與街友溝通，但街友仍不願離去，只允諾「舉辦台北世界大學運動會時就會離開，不會影響活動舉行」，讓他也很頭痛。
有行文協助？ 社會局：去年12月
夏金興說，為了解決問題，體育局已行文社會局、警察局協助處理。但社會局昨天表示，體育局最新一件通報是去年十二月，當時社會局曾前往市立體育館，徵得一名街友同意後協助安置，但社會局沒有強制安置的權力，只能與街友多溝通。
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