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〈北部〉藍綠力爭 中央允補助花蓮將軍府

2017-03-15

〔記者游太郎／花蓮報導〕民進黨立委蕭美琴、國民黨立委徐榛蔚難得口徑一致，針對花蓮市將軍府古蹟維護，要求文化部針對保存歷史風貌及扶植文化產業，積極協助專案進行，獲得正面回應，將依據文資法提供相關補助。

坐落於花蓮市菁華地段的「將軍府」景點，由八棟日式宿舍組成，其中更有一棟已指定為縣定古蹟，將軍府早期日式聚落與周邊的松園別館、美軍高階將領戰俘營（憲兵隊內），經志工努力保護下，已重現日治時期的歷史風貌。

立委蕭美琴於教育文化委員會質詢時，針對將軍府古蹟維護，要求文化部長鄭麗君基於保存歷史風貌及扶植文化產業立場，積極協助專案進行。

蕭美琴說，但因將軍府為日式木造房舍，木質構造日漸損壞，目前仍有七棟建物等待經費挹注，二年來蕭美琴多次與相關單位商討，初步請國防部提撥經費，用於全區史料調查與財務評估，希望將重要文化資產盡速保存。

立委徐榛蔚表示，質詢文化部時，已要求重視新舊文化的推動與保存，將軍府為日治時期的重要文資，但因缺乏經費人力，目前只整修主體建物，每年舉辦浴衣節來推展觀光，其他建物仍尚待修復，文化部已表示將讓修繕步入軌道，讓舊有文物獲得妥善保存。

文化部長鄭麗君表示，將依據文資法第八條，由文化部提供相關補助，針對將軍府日式宿舍聚落，將積極與產權所屬單位國防部進行溝通，務必將重要文化資產盡速保存。

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  • 花蓮市將軍府日治時代聚落建築，立委蕭美琴、徐榛蔚要求文化部協助修繕及保存。（記者游太郎攝）

    花蓮市將軍府日治時代聚落建築，立委蕭美琴、徐榛蔚要求文化部協助修繕及保存。（記者游太郎攝）

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