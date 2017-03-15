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〈北部〉小檔案：清水地熱公園

2017-03-15

宜蘭縣清水地熱公園位處大同鄉偏遠山區，但人氣強強滾，入園遊客數在縣管的16個風景區中，僅次於冬山鄉梅花湖、礁溪鄉龍潭湖及五峰旗，排名全縣第4位。

清水地熱屬於鹹性泉水，水量豐沛，水溫約攝氏95度，民國65年，中油曾在此鑽井探勘，70年建造地熱發電廠，後來長期閒置，廠區土地現由宜縣府接管，規劃為發電及遊憩兩大用途，地熱公園目前只收停車費，免門票，80％是外縣市慕名而來的遊客。

宜蘭縣去年縣管風景區遊客數排行榜，梅花湖101萬7000人，龍潭湖74萬7000人，五峰旗74萬4000人，清水地熱公園55萬6000人，清水地熱因颱風數度封園，又有車輛總量管制，入園人數受到影響，就人氣而言，並不輸給前3名的風景區。（記者江志雄整理）

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