〈北部〉重啟清水地熱露頭？ 林管處：暫不開放

2017-03-15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣遊憩熱點清水地熱公園，人潮絡繹不絕，經常人滿為患；宜蘭縣議長陳文昌提議重啟園區旁的溪床地熱露頭，擴大旅遊腹地，活化天然觀光資源；不過，因泉水過熱，曾發生燙傷遊客意外，縣府工旅處持保留態度，要以安全作優先考量。

昔日清水地熱風景區就位在清水溪床上的地熱露頭，多年前屢屢發生遊客燙傷；為防止意外一再重演，羅東林管處移撥附近林班地，給宜蘭縣政府另設地熱公園，並阻斷露頭聯外便道，不讓人靠近，但仍有遊客開車溯溪，在露頭旁搭棚露營，當成私房景點，對於這種行為防不勝防。

清水地熱公園利用舊有的地熱發電廠區闢建，總面積十三公頃；其中五．七公頃規劃為發電園區，七．三公頃當遊憩用途，目前開放一．二公頃。民國一○一年至今，宜蘭縣政府已投入七千多萬元，施作各項遊樂設施，現有溫泉泡腳池、煮食池，終年可見裊裊白煙，停車場可容納兩百五十輛小客車，採車輛總量管制，假日遊客數平均兩千到三千人次，平日一千多人次。

縣府：安全優先 可擴大園區

陳文昌接獲各界反映，指清水地熱公園假日人擠人，腹地不敷使用，盼重啟三百公尺外的地熱露頭，供遊客親近大自然。有些人認為，溪床露頭放著不用，豈非浪費天然資源？若能落實管理，確保安全無虞，主管機關應評估重新開放可行性，網友更在陳文昌臉書留言，希望清水地熱添加親水元素。

陳文昌昨天會同縣府、羅東林管處、第一河川局等單位會勘清水地熱；羅東林管處人員說，清水地熱公園規劃完善，已建立口碑並降低意外風險，但基於安全考量及法令限制，溪床露頭暫不開放。

宜縣府工旅處副處長池騰聯說，坐落岸上的清水地熱公園園區，可擴大開放空間，不宜開放溪床露頭行水區讓人涉險，安全不容打折扣，縣府接下來會繼續強化地熱公園軟硬體設施，滿足遊客的需求。