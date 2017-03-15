〈北部〉竹縣掃蕩私娼寮 先拆公有地違建
〔記者黃美珠／竹縣報導〕針對警方掃黃，員警反而被打一事，新竹縣長邱鏡淳昨天責成相關單位，立刻清查湖口鄉位於榮光路、勝利路二段這兩個長期私娼寮盤據的路段違建戶、竊占國有地的狀況，釐清後將以今年度的一百萬元違建拆除費執行掃蕩，把違建、和竊占的狀況該拆的拆，該移送法辦的移送法辦，展現公權力。
新竹縣警局長溫枝發說，目前湖口所在的新竹工業區內共有近萬名外籍勞工，不僅逃逸外勞在當地聚眾滋事事件頻傳，逃跑的女外勞下海賣淫也時有查獲，新竹縣警方最近三年就在當地查獲兩起人口販運案，逮捕十七人。
24筆公有地 有1筆被22間竊占
此外，台灣開放東南亞來台觀光後，警方也屢次查獲以來台觀光為名免簽入境卻從事賣淫的外籍女子。以致前述磚頭厝的範圍越來越擴大，目前清查後有七十七家私娼分別盤據在榮光路和勝利路上，其中榮光路最多。
三年來警方在此區塊查獲媒介色情而法辦了八十九人，涉案者多為外縣市的年輕人。且因有利可圖，隱約可見黑幫勢力介入，所以警方同期間已掃蕩兩次，有十八人涉嫌涉及組織犯罪。
溫枝發也說，從地政機關的資料顯示，這兩處私娼寮所在地有六十一筆土地，其中廿四筆是公有地。有一筆公有地被竊占後搭了廿二間的違建。
其他私有地上，住戶為增加「營業空間」，不斷加蓋違建，以致現場總共有四十一處裝設電表，電線外露紊亂，私接電線嚴重，另有公安疑慮。
再拆曾查獲違法私地違建
所以警方建議分二階段拆除違建，先拆公有地上的，之後，再把曾被查獲妨害風化案件等違法行為、私有地的地上違建優先執行。另建議請業管單位對於私接電力、妨害消防通道等行為執行取締。
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