〈北部〉杜絕濫用救護車 苗縣開首張收費單

2017-03-15

收1600元 消防局籲珍惜資源

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣府消防局於今年元旦起，實施「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，針對濫用一一九救護車資源者，收取執勤費用；消防局表示，十三日開出第一張一千六百元收費單，呼籲民眾請把緊急救護資源留給更需要的人。

消防局統計，一○五年急救人數約二萬人次，傷病患經急救責任醫院急診檢傷為非緊急的第四、五級患者，約兩千人次，占一成；消防局發現，其中多為酒醉或其他無緊急傷病情形，往往讓救護人員疲於奔命，又大部分鄉鎮僅配置救護車一輛，若遭濫用，恐影響真正需要緊急救護民眾的就醫權益。

3度以酒後身體不適報案

消防局於去年制訂「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，經議會審議通過，於今年一月一日起實施。

消防局指出，南庄鄉一名年約六十歲男子，分別於二月三日晚間及二月四日下午，以酒後身體不適為由，要求消防局一一九救護車協助載送到急救責任醫院，男子經急診檢傷為非緊急傷病患，救護人員先給予勸導單，加強勸導珍惜救護資源。

不料，這名男子於二月四日晚間，再以相同事由報案，經救護車送達醫院後，竟拒絕急診掛號即離去，消防分隊認為男子明顯濫用緊急救護資源，依據「苗栗縣消防救護車收費執行要點」規定，開立收費告知單；經消防局救護車收費審核小組審議，確實符合收費對象，將向這名男子收取救護車執勤費用一千六百元。