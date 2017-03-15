〈北部〉龍潭火警慘劇 議員促查67家長照中心

2017-03-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕龍潭私立愛心長期照顧中心火警造成四死十三傷的慘劇，桃園市議會國民黨團昨天召開記者會，要求市府徹查現有的六十七家長照中心，並公布檢查結果，以免民眾誤觸「地雷」；書記長徐玉樹呼籲儘快完成一區一公營長照中心，提供市民優質、價廉的長照服務。

一區一公營 藍營籲加速推動

徐玉樹昨與市議員梁為超、陳美梅、徐其萬，在市議會黨團辦公室召開記者會；徐玉樹說，桃園現有的六十七家長照中心，只有蘆竹區一家是公辦民營，公辦長照中心明顯不足，市府應帶頭做好長照；至於私立的長照機構，也應定期公布檢查結果，包含各項安檢，看護、護理人員數量及評鑑結果，讓市民可以瞭解選擇。

梁為超也建議，社會局應先全面清查無照的長照中心，對於合法業者違規使用、超收部分也要徹查，務必提供民眾合法、安全的長照中心。

徐其萬說，長照檢查重點除了消防安檢，人員配置是否符合法規，包含護理人員是否足夠、本國籍及外籍看護比例等，畢竟很多業者以低價搶客，為了要維持獲利，多會偷減人力。

陳美梅說，桃園現有的合法長照機構僅六十七家，核定收容人數三千人左右，但空床仍有三成左右，這與長照實際需求有相當落差，代表民眾對長照中心還是存有不信任的問題，值得市府深思。