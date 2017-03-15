〈北部〉包租包管社宅公告 政府補助租金
2017-03-15
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府住宅發展處推動包租包管社會住宅，昨天上網公告，預估四月六日可遴選出得標廠商，範圍將含括桃園市全區；未來包租包管將提供八十戶住宅，並以三年為一期，提供套房、住宅兩種形式，一般民眾可有兩成租金補貼，弱勢家庭則補助三至五成。
住宅發展處原於去年下半年在蘆竹區推出包租包管社會住宅，經多次流標後修改規定，將範圍擴大至全市各行政區。
住宅發展處副處長莊敬權表示，包租包管社會住宅套房租金上限為五千元、住宅上限一萬兩千五百元，一般民眾可享八折優惠，也就是套房四千元、住宅一萬元；中低收入戶則是七折優惠，等於套房三千五百元、住宅八千七百五十元；低收入戶五折優惠，套房兩千五百元、住宅六千兩百五十元。
承租條件方面，只要居住、就學或工作於桃園市的民眾，家庭年收入低於一二二萬元及每人每月平均收入低於四萬七九二二元，且於桃園市無自有住宅者，都可提出申請。
莊敬權說，包租包管政策是由市府做二房東，屋主不用負擔未來房屋修繕費用，也不用擔心惡房客破壞房屋或收不到租金，房客也不必擔心遇到惡房東。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週
新竹市民富國小家長投訴，今年學校六年級學生的畢業考比往年早，提前在五月底就舉行，但距離畢業還有三週，對畢業生可能出現學習空窗期，學生在這三週…
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 五星大倉久和 過期蝦、發霉芋餵客
- 檢：馬在文件上「紅筆畫線」
- 「阿飛」起飛 達欣關鍵活棋
- 台積電10奈米量產 下半年三級跳
- 岡田將生有潔癖 不歡迎生田斗真到訪
- 經典賽》山田轟垮古巴 日4強在望
- 靜候聯準會決策 美股收低
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 兩岸監督條例 時力籲立院儘速排審
- 如廁文化大變革！ 衛生紙要丟馬桶了
- 巨星殞落 「小王爺」陳麗麗說走就走
- 羅智強為馬抱屈：關說者成正義之士
- 馬刺捉老鷹 登聯盟龍頭
- 去年Q4賺錢了 友訊終止連虧7季
- 弱勢盤整 台幣貶5分
- 馬：會到法院 為公理奮鬥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma indicted for September Strife
- 金曲歌王藏愛10年 情人節謝恩老婆
- 台絃辦偏鄉音樂教育 林慶台力挺
- 〈徵文大家談〉太尷尬！跟同事吵架了
- 外交關係惡化 艾爾段再度砲轟荷蘭
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
- 去年Q4網速評比 台灣排全球19、亞太第5
- 中國對台施壓由政轉經 擋化妝品、食品進口
- 侯怡君未婚有了 開明老爸:把孩子生下
- 成立司法科學組織 司院、法部有異見
- 美東暴風雪 川梅會延期
- 《台股青紅燈》誰怕加稅？
- 統一新4棒 鄭鎧文猛打開轟
- 歐巴馬對台軍售喊停 川普政府擬加碼
- 《自由廣場》北檢值不值得按讚？
- 夏普社長：加強日本國內生產 否定裁員
- 馬被起訴後首日... 穿建中外套出門自信微笑
- 日防相承認曾替森友學園出庭 安倍力保
- 保時捷全球限量手機 全台3百支
- 〈生活停看聽〉路見不平 卻無人相助
- 倫敦，就要這樣玩！─英鎊下滑 遊英好時機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉包租包管社宅公告 政府補助租金
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分