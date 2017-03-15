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〈北部〉包租包管社宅公告 政府補助租金

2017-03-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府住宅發展處推動包租包管社會住宅，昨天上網公告，預估四月六日可遴選出得標廠商，範圍將含括桃園市全區；未來包租包管將提供八十戶住宅，並以三年為一期，提供套房、住宅兩種形式，一般民眾可有兩成租金補貼，弱勢家庭則補助三至五成。

住宅發展處原於去年下半年在蘆竹區推出包租包管社會住宅，經多次流標後修改規定，將範圍擴大至全市各行政區。

住宅發展處副處長莊敬權表示，包租包管社會住宅套房租金上限為五千元、住宅上限一萬兩千五百元，一般民眾可享八折優惠，也就是套房四千元、住宅一萬元；中低收入戶則是七折優惠，等於套房三千五百元、住宅八千七百五十元；低收入戶五折優惠，套房兩千五百元、住宅六千兩百五十元。

承租條件方面，只要居住、就學或工作於桃園市的民眾，家庭年收入低於一二二萬元及每人每月平均收入低於四萬七九二二元，且於桃園市無自有住宅者，都可提出申請。

莊敬權說，包租包管政策是由市府做二房東，屋主不用負擔未來房屋修繕費用，也不用擔心惡房客破壞房屋或收不到租金，房客也不必擔心遇到惡房東。

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標題：〈北部〉包租包管社宅公告 政府補助租金


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