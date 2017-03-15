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〈北部〉中興巷警察宿舍案 首起公辦都更啟動

2017-03-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府積極推動老舊住宅都更，今公告「中壢區中興巷警察宿舍」都更案，這是桃園市首起公辦都更案，都更基地為火車站商圈商業區，總面積九二五坪，市府於都更後可取得多項公共設施及社會住宅；而在民間自辦都更部分，進度最快的是桃園區正光花園新城，已完成公聽程序，只要完成住戶意見整合，即可公告實施。

採合建 市府出地、建商蓋屋

中興巷警察宿舍原做為警察宿舍、警局停車場使用，目前閒置，都更後市府可取得派出所、市民活動中心、樂齡學習中心等公共設施，也可配回部分樓地板面積做為社會住宅使用，將提供在地單身青年、年輕家庭或高齡族群租屋居住。

市府住宅發展處副處長莊敬權表示，中興巷警察宿舍介於機場捷運A22老街溪站至A23中壢火車站間，屬中壢火車站商圈商業區、容積率三八○％；又因屬於都更策略地區，法定獎勵容積可達五十％，加上容積移轉四十％，最高可達原容積率一．九倍。

莊敬權說，招商案將採合建方式，由市府出土地、建商蓋房子，建商可拿五十三％房子、市府則是四十七％；未來會採取公開評選，根據「社區友善條件」、「開放空間」、「回饋比例」等條件選出最優廠商。

莊敬權評估說，中興巷土地可興建兩棟大樓，每棟大樓可建一百多戶住宅，建商分得的大樓可自行銷售，市府分得的大樓，一樓將做為派出所、市民活動中心等公共設施，其他住宅則做為只租不售的社會住宅。

「中壢區中興巷警察宿舍」都更案將於今起公告九十天，至六月十二日截止，詳情可至住宅發展處官網查詢。

民辦都更 正光花園新城進度快

至於民間自辦都更部分，目前進度最快的是桃園區正光花園新城，因正光花園新城為海砂屋，住戶遷移意願高，目前已完成公聽會，建商與住戶仍在討論分配細節；正光花園新城位於桃園區正光街、屬住宅區，土地總面積二三八三坪，容積率二四○％，獎勵容積五十％，因被鑑定為海砂屋，另有三十％的獎勵容積，總計可到達原容積率的一．八倍；目前建商設計的容積率為一．七六倍，未達容積上限，預估興建四一七戶。

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  • 中壢區中興巷警察宿舍公辦都更案，完工後示意圖。（住宅發展處提供）

    中壢區中興巷警察宿舍公辦都更案，完工後示意圖。（住宅發展處提供）

  • 中壢區中興巷警察宿舍為桃園市首起公辦都更案件，右圖為基地鳥瞰圖。（住宅發展處提供）

    中壢區中興巷警察宿舍為桃園市首起公辦都更案件，右圖為基地鳥瞰圖。（住宅發展處提供）

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