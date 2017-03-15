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〈中部〉三環路路平 下月中旬完工

2017-03-15

〔記者張軒哲／台中報導〕三環路是大甲地區往來后里的交通樞紐，更是連接國道三號大甲交流道的主要道路。但路面損壞嚴重，市府建設局啟動三環路路平專案，十三日至廿七日進行道路刨封工程，採「半半施工」方式，降低交通影響，預計四月中完工，立法院副院長蔡其昌助理施志昌到場關切，盼施工順利。

建設局指出，三環路經年車輛奔馳，路面龜裂沉陷，快車道出現多處裂縫，慢車道則有老舊管線汰換回填後造成的不平整路面，啟動路平專案，進行三環路自大馬路至甲后路三段全路幅改善，全長約四．三二公里。

建設局第三大隊長梁維仁現場監督施工，並向施志昌及三崁里長紀良章、大同里長林秀緞說明施工細節。

為配合大甲鎮瀾宮自三月廿四日至四月二日的媽祖遶境活動，甲后路三段至三環路高速公路匝道路段，以及三環路高速公路匝道路段至大馬路段，將延至四月十日至十三日夜間施工。

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  • 三環路進行路面施工。（記者張軒哲翻攝）

    三環路進行路面施工。（記者張軒哲翻攝）

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