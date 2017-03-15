〈中部〉電線未下地 逢甲商家抱怨
2017-03-15
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市雖推動電線地下化多年，但很多地方還是電線橫亙在天，立委張廖萬堅十四日與台電及市府多個單位前往逢甲商圈附近九個里進行電線地下化的會勘，要求台電儘速完成電線下地；台電則表示，只要里長及里民同意配電設備設置的位置，電線即可下地。
立委張廖萬堅表示，接獲很多民眾反映，尤其是逢甲商圈附近的店家，一遇到颱風，樹枝勾到電線就停電，一停就停一、二天，此外，還因變電箱供電不足時常引起跳電，以致冰箱及冷凍櫃不能使用，影響到生意。
張廖萬堅昨天便召集台電及相關單位前往逢甲夜市附近的上安、上德、逢福、逢甲、上石、至善、西平、西安、西墩九個里會勘，了解台電在逢甲商圈進行電纜地下化及擴充變電箱設備可行性。
台電台中區營業處設計組經理江豪表示，九個里共同問題就是配電設備的位置，需要里長及里民同意才能設置，一旦設置電線就可地下化，電線桿就可拆除。
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