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〈中部〉東山路拓寬 通車延至5月底

2017-03-15

〔記者歐素美／台中報導〕東山路拓寬，「最後一哩路」即將完成！立委江啟臣昨會同營建署等到新社區中興嶺會勘東山路拓寬工程，營建署表示，因變更水保工程設計，全線完工通車將延至五月底；江啟臣則建議營建署加強改善不鏽鋼伸縮縫及護欄，以防天雨路滑、機車族摔車及降低事故時車輛掉落橋下的危險；營建署允諾研議辦理。

營建署中區工程處豐原工務所主任張顯通昨簡報指出，東山路（中一二九線）拓寬工程，從蕃仔城至中興嶺路段全長兩千七百公尺，總工程費用十一億元，一○二年十一月動工，將八米道路拓寬至廿米，並採用高架方式，上下分流，原定今年四月十二日完工。

張顯通說，因地質調查法一○四年公布實施，專家學者認為東山路附近多為順向坡及地質敏感地區，基於安全考量，要求重新鑽探調查，致水保計畫變更三次，因計畫需等候水保局核定，致工程將延至五月底完工。

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  • 立委江啟臣（右）邀營建署等相關單位人員會勘東山路拓寬工程。（記者歐素美攝）

    立委江啟臣（右）邀營建署等相關單位人員會勘東山路拓寬工程。（記者歐素美攝）

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東山路拓寬 通車延至5月底

東山路拓寬，「最後一哩路」即將完成！立委江啟臣昨會同營建署等到新社區中興嶺會勘東山路拓寬工程，營建署表示，因變更水保工程設計，全線完工通車將…

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