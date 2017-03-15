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〈中部〉受培訓照服員 仁愛之家實習

2017-03-15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市已展開長照人才培育，仁愛之家去年十月與紅十字會台中支會合作，安排已受培訓的照服員到仁愛之家實習，透過實際照顧老人的經驗，增加照顧能力，也瞭解何謂照顧服務，至今已成功培訓十八人，有八成繼續投入照服工作，還有二人直接留在仁愛之家，讓缺乏長照人才的仁愛之家好開心。

仁愛之家自一○五年十月開始與紅十字會台中支會合作，辦理照顧服務員的職前訓練實習，由六位經驗豐富的照服員擔任業師，以一對一的方式指導實習人員。

從去年十月至今，已培訓十八位照顧服務員，其中二位完成實習且是男性新進照服員，留在仁愛之家從事照顧工作，另已結訓的十八位照服員中，也有八成繼續投入照服工作。

仁愛之家主任蘇淑貞表示，照顧業師參與照顧人力培訓可以成功展開，特別感謝這六位照服員夥伴願意在增加工作的狀況下，無私承擔業師工作，也感動了二位完成實習的男性照服員，留在該機構一起從事照顧工作。

蘇淑貞表示，由於實習的成效很不錯，今年會持續跟紅十字會合作。

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  • 仁愛之家與紅十字會合作成為實習機構，培訓多位照服人才。（記者蘇金鳳攝）

    仁愛之家與紅十字會合作成為實習機構，培訓多位照服人才。（記者蘇金鳳攝）

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