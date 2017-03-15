| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉培育長照人才 市府將設照顧學校

2017-03-15

弘道教學中心 六月啟動

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣進入老年化社會，長照需求將大增，但長期照顧人力不足，弘道老人基金會十四日邀請日本長照專家演講，副市長林依瑩表示，為培育長照人才，市府規劃成立長照「照顧學校」，而弘道也展開人才培育，五月招生，教學中心將在六月啟動。

日本尿布達人 演講示範

弘道老人基金會昨天在市府集會堂舉辦國際型主題課程，邀請日本「排泄綜合研究所」代表、被日人稱為「尿布達人」的濱田清子來進行「探索排泄照顧」的演講。

副市長林依瑩表示，長照人才有不足的情形，十萬人參加長照的課程，留下來卻只有二萬人，因此顯示培訓的照顧員沒有找到工作上的價值，才不願意留下來。

林依瑩表示，為了培訓長照人才，市府正規劃成立長照的「照顧學校」，讓有意願參與的民眾到照顧學校來學習，社會局不但給予理論及實務上的學習，更將進行國際交流，讓受培訓的學員能夠到國際實際參訪學習，也安排國際的長照人才到台灣來演講。

弘道老人基金會昨天邀請濱田清子進行演講，她表示會投入長照的排泄照顧這塊領域，在於卅年前她的母親糖尿病住院，原本都是自己上廁所，但因當時的病床太高，母親不小心跌倒，醫院要求母親不要亂動，因此便改包尿布，一個月後，母親就過世了。

濱田清子表示，此事讓她相當難過，她不知道是否因為只包尿布未自己上廁所導致母親過世，因此她便投入研究，覺得排泄照顧問題有很多內涵，例如，可以在病床旁設立一個簡易馬桶，就可以讓長者不必跑去上洗手間，而照顧者與被照顧者心境也會相連結，這些都可以細心研究。

弘道則表示，根據統計，二○一五年平均一位八十歲以上的長者，有九．五位四十五至六十四歲的潛在照顧人力，廿年後將快速下降到四位，因此必須吸引青年人投入。

弘道為培育長照人才，將在五月開始招生，長照的教學中心在大甲區仁馨樂活村，將於六月啟動，讓學員在做中學，培育青年學子成為長照生力軍。

廣告
  • 弘道老人基金會昨天在市府集會堂舉辦國際型主題課程，日本尿布達人濱田清子（左）示範如何包尿布可讓長者覺得舒服。（記者蘇金鳳攝）

    弘道老人基金會昨天在市府集會堂舉辦國際型主題課程，日本尿布達人濱田清子（左）示範如何包尿布可讓長者覺得舒服。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
東山路拓寬 通車延至5月底

東山路拓寬，「最後一哩路」即將完成！立委江啟臣昨會同營建署等到新社區中興嶺會勘東山路拓寬工程，營建署表示，因變更水保工程設計，全線完工通車將…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：〈中部〉培育長照人才 市府將設照顧學校


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.