〈中部〉培育長照人才 市府將設照顧學校
弘道教學中心 六月啟動
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣進入老年化社會，長照需求將大增，但長期照顧人力不足，弘道老人基金會十四日邀請日本長照專家演講，副市長林依瑩表示，為培育長照人才，市府規劃成立長照「照顧學校」，而弘道也展開人才培育，五月招生，教學中心將在六月啟動。
日本尿布達人 演講示範
弘道老人基金會昨天在市府集會堂舉辦國際型主題課程，邀請日本「排泄綜合研究所」代表、被日人稱為「尿布達人」的濱田清子來進行「探索排泄照顧」的演講。
副市長林依瑩表示，長照人才有不足的情形，十萬人參加長照的課程，留下來卻只有二萬人，因此顯示培訓的照顧員沒有找到工作上的價值，才不願意留下來。
林依瑩表示，為了培訓長照人才，市府正規劃成立長照的「照顧學校」，讓有意願參與的民眾到照顧學校來學習，社會局不但給予理論及實務上的學習，更將進行國際交流，讓受培訓的學員能夠到國際實際參訪學習，也安排國際的長照人才到台灣來演講。
弘道老人基金會昨天邀請濱田清子進行演講，她表示會投入長照的排泄照顧這塊領域，在於卅年前她的母親糖尿病住院，原本都是自己上廁所，但因當時的病床太高，母親不小心跌倒，醫院要求母親不要亂動，因此便改包尿布，一個月後，母親就過世了。
濱田清子表示，此事讓她相當難過，她不知道是否因為只包尿布未自己上廁所導致母親過世，因此她便投入研究，覺得排泄照顧問題有很多內涵，例如，可以在病床旁設立一個簡易馬桶，就可以讓長者不必跑去上洗手間，而照顧者與被照顧者心境也會相連結，這些都可以細心研究。
弘道則表示，根據統計，二○一五年平均一位八十歲以上的長者，有九．五位四十五至六十四歲的潛在照顧人力，廿年後將快速下降到四位，因此必須吸引青年人投入。
弘道為培育長照人才，將在五月開始招生，長照的教學中心在大甲區仁馨樂活村，將於六月啟動，讓學員在做中學，培育青年學子成為長照生力軍。
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標題：〈中部〉培育長照人才 市府將設照顧學校
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