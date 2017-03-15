〈中部〉「老枝開紅花」 3阿嬤畫出心裡話

2017-03-15

〔記者陳冠備／田中報導〕三位年紀超過八十歲阿嬤黃金枝、洪芒及洪葉金花，拾起畫筆畫出一篇篇人生歲月的精采篇章，她們有人因此走出喪夫之痛，有人走出多年的婆媳壓力，把心中的話「畫開了」。田中文化藝廊即日起舉辦三人聯展，其子女們表示，藝術是最好的精神醫療，讓母親變快樂了。

「從來沒想過自己會畫畫」，高齡九十二歲的洪葉金花伸出已變形雙手表示，早年生活困苦，為了家計不斷付出勞力，多年前丈夫逝世，對事物逐漸看淡，直到三年前在女兒安排下接觸繪畫，才又找到重心。

洪葉金花說，自己最喜歡很繽紛的彩色，把原本白色教堂，畫成彩色的，這樣才漂亮啊！洪葉金花女兒洪淑真表示，繪畫不只讓母親走出陰霾，也讓家人更有向心力，家族成員回來就是問她畫畫的事，或是拿漂亮的風景照片讓她作畫，還有人跟她討畫，越畫越年輕。

「想啥就畫啥」八十五歲的洪芒說，老師說「不要想太多」，就硬著頭皮畫下去， 結果一畫就是十一年，最愛畫的題材是鄉村農景跟生活家園，就像把心中的話，用「畫」來表達。洪芒兒子薛當景說，因為畫畫，把多年來的婆媳壓力解除了。

八十歲的黃金枝表示，她在九年前開始學畫，最愛畫田間生態、農作生長以及生活話題等，覺得畫畫讓腦力不退化，想一直畫下去。

田中鎮圖書館館長林怡綺表示，三位「阿嬤級」畫家沒受過正式繪畫技巧訓練，而是透過潛能開發，畫出心中的話，每一幅都在訴說著動人的故事，表現活到老學到老，如同這次主題「老枝開紅花」的精神，這次共展出七十一幅畫，展期至三月三十一日止。