〈中部〉解偏鄉消防難題 水里、信義5聚落先募睦鄰隊
〔記者劉濱銓／南投報導〕上月南投縣信義偏鄉潭南村發生民宅火警，當時女屋主救出二幼子後，還不顧危險重回火場救回五月大的男娃，惟因地處偏遠，雖消防人員極力搶救，但家園仍付之一炬，該事件凸顯水里、信義等五大聚落缺乏消防分隊問題，近來消防局決定先由地方招募睦鄰救援隊，待訓練成熟再成立消防站，盼能在年底前改善偏鄉消防難題。
水里鄉從市區台十六線一路進到轄管的民和村後，接往信義人和、地利、雙龍、潭南等五大聚落，沿線都沒有消防分隊，從最近的水里趕來至少廿分鐘，從信義出發更要四十分鐘，上月潭南民宅火警，還是靠距離最近的日月潭伊達邵日月村消防站率先趕到，才沒讓火勢波及鄰宅。
礙於人力、經費 無消防分隊
信義鄉長史強表示，當地人和、地利、雙龍、潭南少說都有三、四千人，但長久以來礙於消防人力與經費，地方苦無消防分隊，當地發生火災不是靠自救，就是只能等消防隊，但通常無法及時挽回家園，成為地方隱憂。
民怨水車總是火燒完才到
民和村長張明為則說，消防救災關乎人民財產與性命，政府不應漠視，村民都說每次一有火警，消防水車總是火燒完才到，聽來讓人痛心，希望成立消防站後，可避免類似事件發生。
日前縣議員石慶龍特別到地利分享在伊達邵成立消防站的經驗，而縣議員陳淑惠、蕭志全、陳昭煜也都來關心，陳淑惠說，經協調後地方樂意招募廿人以上的睦鄰救援隊，未來將協助五大聚落的消防工作，而消防局也將積極辦理培訓，偏鄉消防的老問題可望獲得緩解。
消防局︰盼年底前設消防站
消防局指出，未來將在地利與民和的交界設置消防站，此前會先訓練救援隊消防專業技能，待訓練完畢就會配發水車、滅火設備，盼能在年底前獲得土地與改善廳舍，儘速讓偏鄉獲得應有的消防資源，未來也會爭取設立消防分隊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
東山路拓寬，「最後一哩路」即將完成！立委江啟臣昨會同營建署等到新社區中興嶺會勘東山路拓寬工程，營建署表示，因變更水保工程設計，全線完工通車將…
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 經典賽F組波、多大戰 今日賽事預告與轉播
- （圖多）AV奧斯卡選情告急 三上悠亞為催票股溝盡露
- 再文革化？中國喊禁外國童書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma Ying-jeou maintains his innocence
- 核三舊包商欠薪落跑 消防員心酸嗆罷工
- 《自由廣場》透視偽藥風波與健保藥價
- 晶鑽行賄案 檢搜北市都發局
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 拖吊車拋錨「卸貨」 違規人趁機搶走車
- 英特爾153億美元收購Mobileye
- 旺福鼓手用XX萬鑽戒 終結單身
- 助攻國防自主 軍事廠商籌組協會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma indicted for September Strife
- 夏普社長：加強日本國內生產 否定裁員
- MLB》胡智為遭金鶯砲轟 失掉熱身賽第1分
- 〈幸福補習班〉愛錯 就要斷．捨．離
- 經典賽》波多黎各今戰多 前猿投羅曼先發
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lin warns local governments over labor laws
- 看看韓國，想想台灣
- 美東暴風雪 川梅會延期
- 哈登奪MVP 呼之欲出
- 台塑採購弊案 3人判賠9746萬
- 台積電10奈米量產 下半年三級跳
- 捲購地弊案 安倍妻高調做自己
- 拾華慈善特賣 關懷弱童婦女
- 新聞透視》馬王政爭衝擊 國民黨衰敗起點
- 【洛杉磯傳真】王丹／從狄德羅到薛丁格
- AV女優生理期怎開工？ 日深夜節目曝神秘道具
- 小英宴客討論2018 縣長提醒大票倉出現強敵...
- 《自由廣場》李元簇vs.馬英九
- 嗆聲我爸是龍五！向華強兒毆運將 坐牢半年上訴被駁回
- 證券行情表、證券表格
- 川習會擬4月豋場 共同社：圖緩和緊張
- 美職》大聯盟春訓bye 張進德回小聯盟
- 雙子星開發案 太極雙星負責人判1年
- 台絃辦偏鄉音樂教育 林慶台力挺
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
標題：〈中部〉解偏鄉消防難題 水里、信義5聚落先募睦鄰隊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email