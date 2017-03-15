〈中部〉解偏鄉消防難題 水里、信義5聚落先募睦鄰隊

2017-03-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕上月南投縣信義偏鄉潭南村發生民宅火警，當時女屋主救出二幼子後，還不顧危險重回火場救回五月大的男娃，惟因地處偏遠，雖消防人員極力搶救，但家園仍付之一炬，該事件凸顯水里、信義等五大聚落缺乏消防分隊問題，近來消防局決定先由地方招募睦鄰救援隊，待訓練成熟再成立消防站，盼能在年底前改善偏鄉消防難題。

水里鄉從市區台十六線一路進到轄管的民和村後，接往信義人和、地利、雙龍、潭南等五大聚落，沿線都沒有消防分隊，從最近的水里趕來至少廿分鐘，從信義出發更要四十分鐘，上月潭南民宅火警，還是靠距離最近的日月潭伊達邵日月村消防站率先趕到，才沒讓火勢波及鄰宅。

礙於人力、經費 無消防分隊

信義鄉長史強表示，當地人和、地利、雙龍、潭南少說都有三、四千人，但長久以來礙於消防人力與經費，地方苦無消防分隊，當地發生火災不是靠自救，就是只能等消防隊，但通常無法及時挽回家園，成為地方隱憂。

民怨水車總是火燒完才到

民和村長張明為則說，消防救災關乎人民財產與性命，政府不應漠視，村民都說每次一有火警，消防水車總是火燒完才到，聽來讓人痛心，希望成立消防站後，可避免類似事件發生。

日前縣議員石慶龍特別到地利分享在伊達邵成立消防站的經驗，而縣議員陳淑惠、蕭志全、陳昭煜也都來關心，陳淑惠說，經協調後地方樂意招募廿人以上的睦鄰救援隊，未來將協助五大聚落的消防工作，而消防局也將積極辦理培訓，偏鄉消防的老問題可望獲得緩解。

消防局︰盼年底前設消防站

消防局指出，未來將在地利與民和的交界設置消防站，此前會先訓練救援隊消防專業技能，待訓練完畢就會配發水車、滅火設備，盼能在年底前獲得土地與改善廳舍，儘速讓偏鄉獲得應有的消防資源，未來也會爭取設立消防分隊。