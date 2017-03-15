〈中部〉尿路結石新剋星 碎石粉末化

2017-03-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕尿路結石有新剋星，成大斗六分院引進新型體外震波碎石機，採用電磁式碎石設計，獨家Cplus粉末化碎石治療技術，提升碎石成功率，卅八段能量輸出選擇，可提供病患個別化療程，低噪音也會降低病患心理壓力。

成大斗六分院泌尿外科主任陳奕宏表示，國人尿路結石的發生率相當高，約有八成病患會接受體外震波碎石治療，過去病患接受傳統體外震波碎石機治療時，因機器的聚焦區較小，就算病患只是單純呼吸，也會造成體內結石改變位置，降低碎石率，也易傷害體內軟組織。

陳奕宏表示，傳統碎石機只有二到三種功率可選擇，無法針對病患需求作個別化療程，增加手術失敗率，成大斗六分院引進的新碎石機有卅八段能量輸出可供選擇，由低能量慢慢調整至高能量，可降低病患手術時的不舒服感；電磁式治療噪音低，結石經震波後會「粉末化」而非碎裂成一、廿顆小石頭，讓手術成功率提高；而大範圍聚焦設計配合Ｘ光透視系統，提高結石定位準確性。