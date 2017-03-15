〈中部〉藝師創新布袋戲 搬演日本「偶」像劇

2017-03-15

〔記者陳燦坤／北港報導〕促進台日文化交流，藝師黃世志為接待日本來台交換生，將童年祖父陪他玩日本布袋戲偶的印象，變成日本時代戲偶許多日本交換生看了相當興奮，黃世志也希望能夠到日本推廣布袋戲。

布袋戲也能夠演出日本時代戲，藝師黃世志顛覆傳統布袋戲古裝形象，重新打造充滿日本風的戲偶，每尊戲偶不同於常見的台灣味，反而頗接近日本偶像戲風格，黃世志當初製作這批戲偶的構想來自於一群日本大學交換生想到雲林文化交流，為了拉近與這群大學生距離，他運用童年祖父陪他說日語玩布袋戲偶的回憶，創作出日本時代戲造型戲偶。

儘管雙方語言溝通不是很流暢，但黃世志形容當天看到戲偶的日本大學生相當驚喜，還可以邊操作戲偶，自然而然說出一套故事，當初他僅是想到在雙方之間搭起一座可以相互交流的橋樑，認識台灣的本土文化，沒想到能夠帶給這些學生意外感動。