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〈中部〉八掌溪畔999米 黃金風鈴木花開

2017-03-15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕春天腳步到，嘉義市軍輝橋八掌溪堤岸黃金風鈴木綻放黃金花海，迎風飄揚，吸引民眾賞花拍照打卡；市府交通觀光處行政科長黃淑雲表示，花期可望持續到月底，市府二十五日下午二點在當地安排小提琴、打擊樂等表演，及「尋覓花仙子」等趣味活動，邀請市民一起到黃金風鈴木下賞花、聽音樂。

嘉義市區觀賞黃金風鈴木的地點中，軍輝橋八掌溪堤岸的盛景長約九百九十九公尺，位於人行遊憩道兩側，讓人能愜意地觀賞，另有牛稠溪段堤防、自由路與世賢路一段等處。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳說，屬熱帶植物的黃金風鈴木，開花豐年的週期約三年或五年，前年因暖冬少雨，花況最佳，去年受到寒害等影響，花況稀稀疏疏，今年偏暖少雨，花況會比去年好，估計再十天達到滿開。

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  • 嘉義市軍輝橋八掌溪堤岸區是觀賞黃金風鈴木的盛地。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市軍輝橋八掌溪堤岸區是觀賞黃金風鈴木的盛地。（記者丁偉杰攝）

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