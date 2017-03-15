〈中部〉（雲林）溪洲槌球場新啟用 汽車開進甩尾

2017-03-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六溪洲槌球場啟用才半個月就遭破壞，疑遭不明人士駕駛車輛闖入，在草皮上作甩尾動作，破壞草皮，出現凹凸不平的車輪痕跡；市長謝淑亞對此行為表示痛心，已向警方報案，並請市民共同愛護維護不易的草皮。

草皮遭刮壞 居民心疼

溪洲森林運動公園位於斗六市溪洲里，原本是雲林科技工業區竹圍仔段的公園用地，緊鄰溪洲國小與聚落，斗六公所向營建署爭取一百六十二萬元經費，加上縣府補助及公所配合款逾三百萬元，將○．八四公頃場地重新整地、改善排水、增加人行空間及草皮，除可當槌球場外，也可提供社區民眾休憩運動，二月底剛正式啟用。

溪洲槌球場平常沒有舉辦比賽時，大片綠地能夠讓大人帶著孩子，一起來奔跑、散步，玩飛盤、練習木球都可以，舉辦槌球比賽時，亦能夠容納大量的選手人數，讓參賽者在最適合的場地，與同好一起交流球技，也感受來到斗六運動的開心及美好。

維護良好的槌球場草皮，前天被發現遭到破壞，有車輛駛入並在草皮上作甩尾動作，整片草皮被刮起來，草地也留下深深的輪痕，民眾得知狀況後都相當憤怒，要求揪出破壞者並予嚴懲求償。

謝淑亞表示，已向警方報案，附近工廠及公司都裝有監視器，將調閱相關資料，找出肇事者。草皮養成不易，破壞卻只要一分鐘，請市民共同保護公共環境。