〈中部〉（嘉義）山豬島連傳槍響 豬群不見客了
2017-03-15
〔記者蔡宗勳／大埔報導〕嘉義縣大埔鄉曾文水庫湖區知名景點「山豬島」，聚集棲息數十隻山豬，島上連續兩晚傳出槍響，倖免於獵的山豬竄逃無蹤，有網友擔心孤豬「小花」的安危，相關單位強調會加強巡邏，杜絕非法狩獵行為。
獵人夜闖 山豬竄逃無蹤
由於大埔鄉親過去駕船經過山豬島時，偶而會準備地瓜、麥片餵食，久而久之，這群山豬不再畏懼人類，甚至聽到特定音樂就會呼朋引伴奔向簡易碼頭索食，此一山豬天堂意外成為遊客造訪曾文水庫必遊的景點之一。
其中有一隻混種花紋豬，因毛色和黑山豬截然不同，慘遭排斥，經報導之後，有熱情網友組成「小花粉絲團」，專程前來餵食，人豬一家親，成了生態教育最佳典範。
不過，這處好不容易營造出來的生態景點，最近卻被連日槍聲破壞，十二日早上，遊艇載著遊客航向山豬島，依例播放音樂，卻不見半隻山豬出來迎賓，業者納悶之餘，追查得知十一日晚上疑有不肖獵人私闖山豬島，開槍射殺山豬，倖存豬隻受到驚嚇，四處奔逃躲藏。
據了解，十二日晚上又有人聽到山豬島槍響，如此趕盡殺絕作法，惹得地方人士忿忿不平，大埔鄉代吳宗霖就在臉書貼文，形容為「山豬島一大浩劫」。
警方追查 水資局強巡邏
曾文水庫管理單位水利署南區水資源局副局長簡振源說，即起將派員加強巡邏山豬島，遏阻非法狩獵行為再度發生；中埔警分局偵查隊長鄭惠修說，已經佈線追查是否違法違反槍砲彈藥刀械管制條例。
嘉縣府農業處綠化保育科科長石蕙菱表示，山豬屬一般類野生動物，若非基於學術研究或教育目的獵捕者，涉及違反野生動物保育法，可處六萬元以上三十萬元以下罰款。
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