〈中部〉台中國家歌劇院變夯景點！
2017-03-15
參觀人次是看表演近20倍
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院是專業表演場地，還是觀光夯景點？歌劇院開放不到半年，到館一日遊的人數，高達九十八萬人次，是進館看表演的近廿倍，假日進館人數均破一萬二千人次，儘管維護調度吃力，但歌劇院強調，「不會為了安靜，把門關起來」，目前沒有限縮參觀人數的計畫。
台中國家歌劇院去年八月啟用後，成功吸引人潮，近來受到國旅一日遊熱門及旅遊團避一日血汗旅行團影響，擁有高名氣及進館參觀不用門票的歌劇院，更成為熱門必遊的夯景點。
台中國家歌劇院統計，去年八月底開放到今年二月底，短短半年不到的時間，進館純參觀的人數，共達九十八萬人次，是進館看表演的五萬多人次近廿倍之多，尤其每逢假日人潮如織，也引來太吵等負評。
台中國家歌劇院營推小組藝術總監王文儀指出，平時參觀人數約四千人次左右，但只要是假日，尤其連續假日期間，參觀人數就激增至一萬二千人次，春節期間甚至每日湧入一萬五千人次，平均逗留時間約一個半小時。
王文儀說，歌劇院空間設計以容納八千人內最舒適，為因應大量湧入的遊客，假日均要派出五十名人力走動式服務，加以勸導、提醒，而加派人力及因應一例一休的政策，人事成本已增加百分之十五左右。
國家表演藝術中心董事長朱宗慶春節時也親眼見識到參觀盛況，他說，一則以喜、一則以憂，但畢竟民眾等待了卅年，終於出現新國家級的歌劇院，大家好奇更有新鮮感。歌劇院去年節目票房均超過預期，樂見民眾融入藝術氛圍，希望台中歌劇院能成為讓民眾依賴、信賴及驕傲之處。
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