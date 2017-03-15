〈中部〉市府首創 社宅設健康關懷服務站
豐原安康段200戶年底完工
〔記者張菁雅／台中報導〕豐原安康段社會住宅將於今年底完工，預計明年四月開放入住。市長林佳龍十四日與中國醫藥大學附設醫院院長周德陽簽署合作意向書，全國首創在社會住宅設置健康關懷服務站，免費提供住戶及附近居民醫療諮詢、預防保健等服務。
預計明年4月開放入住
豐原安康段社會住宅第一期二百戶在前年十一月動工，工程進度超前，可於今年十二月完工，成為新政府上任後，全台第一處動工、也將是第一處完工的社會住宅，並預計明年四月開放入住，而第二期四百戶也將在明年辦理設計。
為提供住戶健康保健資訊及照顧，豐原安康段社會住宅明年入住時，健康關懷服務站將同時進駐，中國醫藥大學附設醫院會派駐社工師、護理師，必要時，將請醫師到場提供諮詢，每週至少服務六小時，健康關懷服務站提供醫療諮詢、預防保健、四癌篩選、健康講座等服務，服務時間預計三年。
提供諮詢、預防保健等
林佳龍表示，社會住宅建立健康關懷服務站，這樣的結合是首創，期待一年後的豐原安康段社會住宅，因為有中國醫藥大學附設醫院進駐，讓大家住得更合宜舒適。
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽也說，這是非常有創意的點子，一直希望踏出醫院範圍，做些服務社會的事，健康關懷服務站不涉及醫療，將以社會福利、衛教為主，並提供轉介鄰近醫院的服務。
每週至少服務6小時
都發局長王俊傑說，未來社會住宅若有足夠空間，都將設置健康關懷服務站，已有多家醫院表示願意和市府合作。
另外，都發局規劃今年七月一日成立「住宅發展工程處」，專責辦理社會住宅及住宅相關業務。都發局表示，因住宅發展工程處組織章程及人員編制去年底才完成審核，因此今年追加約四千七百六十萬元組織預算，希望議會支持。
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