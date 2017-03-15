〈中部〉鄰地擬設土資場 溪南國小家長反對
2017-03-15
不符方圓500米內不得有學校規定
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所計劃撥用埔里分局交通分隊旁公有土地興建土石方資源堆置處理場（簡稱土資場），改善營建廢棄物無去處而任意棄置問題，但土資場方圓五百公尺內有溪南國小，已抵觸相關法令，更有學生家長聞訊齊聲反對，鎮長周義雄則表示，若法令無法解套，將再另覓土地興建。
埔里鎮長︰如法令無法解套 另覓土地
南投縣內目前有兩處合法土資場，分別在集集、竹山鎮，大埔里地區則長期未設置，以致僻靜山區或溪床常淪為不肖業者濫倒營建土方、廢棄物的場所，除了難以清運處理，更嚴重破壞環境生態，埔里公所計劃撥用埔里交通分隊旁約一．八公頃公有地興建土資場，讓營建廢棄物有合法處理場所，回收再製標售所得也能增加鎮庫收入。
公所昨天召開土資場興辦事業計畫及用地開發作業可行性評估，規劃顧問公司根據「南投縣營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」，發現最大問題在於距離土資場約三百八十公尺就是溪南國小，不符方圓五百公尺內不得有學校的規定，因此土資場計畫初步評估不可行。
不少溪南國小家長聞訊學校附近可能要蓋土資場，則是齊聲反對，強調九二一災後全半倒房屋拆除後廢棄物無處可去，埔里設置多處臨時堆置場，目前的土資場預定地也是其中之一，當時交通、噪音與揚塵即困擾社區與學校，等到完成移除，居民才鬆一口氣，不希望噩夢再臨。
校方指出，學區內已有兩家預拌混凝土場，平時就有重型車輛出入，也曾發生居民抗議事件，對於土資場計畫，希望公所審慎評估。
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