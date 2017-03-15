〈中部〉符環評承諾 彰縣籲台化另申請許可
2017-03-15
台化︰內部討論中 無法回應
〔記者劉曉欣、張慧雯／綜合報導〕針對環保署訴願審議委員會日前就台化訴願案所做出的訴願決定書，彰化縣環保局昨天表示，除將儘速檢討一○○年所發原許可證的違法行政處分，以做出適法之處理外，並呼籲台化應該在符合環評承諾之前提下另為申請許可，以解決無法核准許可展延的困境。對此，台化副董事長洪福源表示，未來該怎麼做一切都還在內部討論中，而有關「另申請許可」的建議，台化無法回應。
環保署訴願會對台化訴願案裁決是「撤銷」彰縣行政處分，並「另為適法之處分」，縣環保局昨天發表三點說明，強調依據訴願決定書，縣府不得依台化彰化廠原操作條件核准展延，將依訴願決定書做出適法處理。
環保局表示，訴願決定書明確指出台化彰化廠M16、M17，以及M22等三座鍋爐，均屬於環評承諾事項，長期以來均未履行環說書承諾，又使用劣質生煤，加上生煤使用量也超限，都已違反環評規定。而台化在歷次申請展延許可時，在申請書件表格均刻意漏未勾選是否需經環評，違反誠實信用及協力義務。
環保局強調，所以縣府在一○○年十二月三十日所核發之M16、M17、M22的三張鍋爐許可證，未將環評承諾事項規範有關生煤成分、生煤使用量、蒸氣量及發電量等內容登載於許可證，所以，環保署才會認為台化原許可證核發是違法的行政處分，因而認同彰化縣環保局不應該再核准原許可證展延。
對於環保局的說法，台化副董事長洪福源昨天表示，未來該怎麼做一切都還在內部討論中，目前尚無答案，而有關環保局所謂「另申請許可」的建議，台化目前無法回應。
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