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〈中部〉北港、石牛溪口防淹 億元興建堤防

2017-03-15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾鎮北港溪與斗南鎮石牛溪交會處至今未興建堤防，被農民戲稱為「斷頭堤」，每遇颱風、強降雨就淹水，虎尾興南里等村落居民苦不堪言，生命財產飽受威脅，水利署耗費上億經費整治，預計六月發包，年底至明年初陸續將完工。

北港溪虎尾堤段興建到興南里段，石牛溪斗南堤段也到興南里，與大東里、小東里匯流處截止未延續，有如斷頭堤，每遇颱風豪雨，兩大河川溪水交會處有如一個大缺口，大水一來每每淹沒農田，甚至波及社區，若水患嚴重時，連雲林監獄都受遭殃。

去年暑假期間連續颱風來襲，造成大淹水，虎尾興南里一度水深及腰，居民生命財產備受威脅，交通也極為不便，亟待改善。

立委張麗善表示，北港溪堤岸工程經她和前立委張嘉郡姑姪接力爭取，水利署已核定石牛溪小東、大東及北港溪大東堤段防災減災等共三件工程，把兩處河川匯流處的缺口補起來，工程完成後，雨汛期不會再有溢堤之虞，盼能徹底解決該區段水患。

水利署副署長曹華平表示，石牛溪整治由第五河川局負責規劃設計，預計六月上網發包，三件工程總工程經費一．○一億元，可望在年底至明年初陸續完工。

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  • 虎尾鎮北港溪與斗南鎮石牛溪交會處，至今仍未興建堤防，水患頻傳。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮北港溪與斗南鎮石牛溪交會處，至今仍未興建堤防，水患頻傳。（記者廖淑玲攝）

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