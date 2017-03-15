〈中部〉嘉市東門圓環 重建4尿尿小童
2017-03-15
損壞移他處 地標4童少一尊
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市東門圓環改造工程整建中，儘管地方希望保留近半世紀歷史的四尊「尿尿小童」地標文物，但因小童「噴水」功能已年久損壞，「復原」無望，市府建設處委請廠商重塑小童「分身」，造型與材質皆如同本尊，改造工程將於本月底完工，重現小童噴水的風華。
「尿尿小童怎麼少了一尊？」嘉市商圈文化促進協會總幹事高基榮，家裡在東市場賣鹹甜粿，一有空就回家幫忙，他最近發現四尊小童少了一尊，由於小童是許多人的共同回憶，令他十分焦急，詢問才知這尊小童的損壞情形嚴重，被施工單位暫移他處。
華南里長蔡國樑說，尿尿小童本尊雖老舊「尿」不出來，但鄉親希望保留見證歷史，保留方式則請建設處規劃思考；蔡認為，目前東門圓環建物周邊以塑膠防撞條圍起來，與城市景觀格格不入，宜於整建工程一併改善。
圓環改造工程 3月底完工
建設處公園管理科長陳嘉麗表示，東門圓環改造工程經費約一百萬元，去年十二月動工，預計本月底完工，工程內容包括委請廠商依照尿尿小童原貌，製作四尊玻璃纖維材質的小童雕塑，園區並新增水池、步道植裁、諸羅樹蛙意象夜間照明等；拆卸下來的舊尿尿小童本尊如何保留較妥適，會再研議。
東門圓環位於公明路、和平路口，民國五十九年圓環設置水池及四尊尿尿小童，小童的命運多舛，如八十四年整修一次，水池隔年被拆掉，隨後小童被移走，改設蒲浩明的藝術雕像「和樂」，但當地民眾不習慣，雕像被移置垂楊國小，再把四尊尿尿小童移回圓環。
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