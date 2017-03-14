〈南部〉《逝世70週年》湯德章追思會 其子湯聰模首度參加
親自指證其父受難地點
〔記者蔡文居／台南報導〕昨天三月十三日是二二八受難者湯德章律師逝世七十週年，台南文化資產保護協會在台南湯德章紀念公園舉辦追思會，湯德章的兒子湯聰模首度參加，多位家屬也自國外返國出席追思會向湯德章遺像獻花。由於各界對湯德章當年被槍決的受難地點說法不一，湯聰模昨親自指證其父親受難地，就在現今中西區公所對面入口的公園榕樹附近。
呼籲總統早日公布真相
高齡八十五歲的湯聰模昨呼籲蔡英文總統早日公布真相。他說，蔡總統答應三年公布二二八真相，但他三天都無法等，他知道自己這樣很不禮貌，但他特別在此加強語氣，希望真相能早日公布，不只是他，而是讓所有受難者家屬能夠「心平氣和」。
湯德章於二二八事件發生後，被台南仕紳推舉組成台南「二二八事件處理委員會」，並率省立工學院（現為成大）學生協助維持秩序。湯維護台南的治安，貢獻卓著，卻於三月十一日被捕，並遭嚴刑逼供，但他拒絕透露任何相關名單，保護當時參加保安工作的台南菁英及成大學生倖免於難，甚至他死前遭刑求遊街，仍毫不畏懼，微笑面對民眾，最後於三月十三日在民生綠園（湯德章紀念公園）遭槍決並曝屍三天，年僅四十歲。事後，湯德章獲判無罪，但為時已晚。
湯聰模說，他父親被國民政府軍槍殺後，不准家人收屍，他父親當時全身都是血，臉部都是泥沙，要先用毯子覆蓋也不准，三天後才獲准收屍，他和母親到現場，「母親幫父親洗臉、更換衣服，完全沒有人可幫忙，若非母親堅強的信念，不然這對一個婦女人家…，我不會講評…。」
莉莉水果文化館長李文雄表示，雖然當年發生的事情迄今已久遠，但沒有真相，對受難者家屬而言都是心中永遠的痛，像湯德章當時到底是被開幾槍，迄今都無定論，這麼重大的一件事，相關的檔案應該會有記載，唯有公布真相，受難者家屬才能以寬容的心來原諒過去的錯誤。
文資協會理事曾國棟表示，今年是湯德章律師逝世七十週年，該協會舉辦一系列「亂世英魂」湯德章律師逝世七十週年紀念活動，昨天為最後一天，特地在湯德章公園舉辦追思會，希望未來這一天，即使沒有舉辦活動，民眾都能主動來此追思湯德章。
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標題：〈南部〉《逝世70週年》湯德章追思會 其子湯聰模首度參加
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