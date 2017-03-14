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〈南部〉十幾年前曾借他二萬元...打聽登山客 魚丸伯找到小叮噹

2017-03-14

〔記者王涵平／東山報導〕十多年前身價上億的魚丸伯因投資失利散盡家產，為了學製作魚丸向友人借了二萬元，賣魚丸翻身後念念不忘要還錢，每天利用在大坑賣魚丸的機會問登山客家住哪裡，果然順利找到當年借錢給他的人。

魚丸伯吳明道昨至偏遠山區青山國小義煮魚丸、虱目魚肚粥，南市消防局第一大隊長丁春能前往探望，原來綽號「小叮噹」的丁春能就是當年借錢給魚丸伯的人。

丁春能說，畢業後分發至白河消防分隊，認識當時是修車廠老闆的魚丸伯吳明道，後來魚丸伯投資失利，借錢去學製作魚丸，知道他曾在白河山產市場賣過一陣子，後來卻去台中，兩人未曾再聯絡。

直到三、四年前兩人才再度聯繫上，丁春能說，魚丸伯利用在台中大坑登山口賣魚丸的機會，常問登山客家住哪裡，某次問到在白河警分局擔任組長的登山客，隨即問他認不認識消防隊的「小叮噹」，才輾轉透過友人聯絡，魚丸伯提起當年借錢的事，堅持要還二萬元。

丁春能說，雖然堅持不要魚丸伯的還款，但今年母親過世，魚丸伯還是以奠儀的方式還款，讓人感受到魚丸伯的有情有義。

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  • 魚丸伯吳明道（左）當年為學製作魚丸向友人借了二萬元，賣魚丸翻身後念念不忘要還錢，終於輾轉找到當年借款的人、現任南市消防局第一大隊長丁春能（右）。（記者王涵平攝）

    魚丸伯吳明道（左）當年為學製作魚丸向友人借了二萬元，賣魚丸翻身後念念不忘要還錢，終於輾轉找到當年借款的人、現任南市消防局第一大隊長丁春能（右）。（記者王涵平攝）

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