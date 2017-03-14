〈南部〉偏校義煮 魚丸伯生命故事勵志

2017-03-14

〔記者王涵平／東山報導〕在台中大坑登山步道賣魚丸湯的魚丸伯，昨前往偏遠山區青山國小義煮虱目魚丸魚肚粥，分享自己人生經歷，希望學童學習感恩與回饋。

議長、校方贈匾感謝

市議會議長賴美惠也前往青山國小與師生、家長會共餐，與校長廖螺汾一起感謝魚丸伯的義行善舉，贈匾「善行播義風」。

投資失利 魚丸創第二春

賴美惠表示，「魚丸伯」吳明道老家在台南白河庄內里，曾是兩家汽車修護廠廠長，當年投資失利損失上億元，靠賣虱目魚粥、虱目魚丸重新站起來，且經常前往偏鄉小校義煮，鼓勵學童。

魚丸伯昨準備二百多人份的虱目魚丸、魚肚，一早就到校備料熬粥，用餐前由魚丸伯女兒吳昭雯分享父親的人生經歷，以「一枝草、一點露」的精神，訴說魚丸伯如何從失敗跌倒中爬起來，勉勵學子勤學向上。

義煮回饋 三年40偏校

六十三歲魚丸伯表示，自己分享會流淚，過去壞的事情都盡量忘記，為了感恩回饋，三年前開始接洽學校義煮時，有校長擔心虱目魚有刺，年紀太小的學童不會吃，但經過兩個學校義煮活動之後，校方化解疑慮，也傳出口碑，現在還有廿多個學校在排隊等候。

他說，三年多來已到過三、四十所偏鄉小校義煮，最遠是台中最偏遠的平等小學，有些學校人數較少，也會利用聯合運動會的時候一起煮，希望山區學生也能吃到營養的海產。