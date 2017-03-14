〈南部〉新南向招生 台南大學聯盟向穆斯林招手

2017-03-14

率全國之先 前往東南亞招生

〔記者蔡文居／台南報導〕配合新南向政策，台南市長賴清德上週率領成大等十二所大學院校組成的「台南市大學聯盟」訪問團率全國之先，前往東南亞越南、印尼及馬來西亞三國招生。賴清德表示，這次出訪開啟與穆斯林世界建立起友誼的橋樑，而台灣第一座孔廟—台南孔廟全台首學的祭典文化也將輸出到馬來西亞。

打造台南 為穆斯林友善城市

賴清德說，目前東南亞國家發展欣欣向榮，人才需求大，未來台南市大學聯盟將協助人才培訓及交流，而台南也將建立成為一個穆斯林的友善城市，讓更多穆斯林學生來台南就學。

將孔廟祭典文化 傳承到馬國

另外，此行他也贈送成大傑出校友、馬來西亞雪蘭莪暨吉隆坡孔子教育學會主席丹斯里吳德芳先生「晨曦中的全台首學」攝影作品。雪蘭莪暨吉隆坡孔子教育學會正籌劃於吉隆坡設立孔廟紀念園區，推展儒家學術文化。他身兼台南市孔廟文化基金會董事長，將會全力協助吳德芳建設孔廟紀念園區，將台南孔廟全台首學的祭典文化傳承到馬來西亞。

共簽署九項 產學合作備忘錄

賴清德昨天會同「台南市大學聯盟」等十二所大學校長、副校長在永華市政中心舉行新南向成果記者會，指這次南市大學聯盟共簽署九項產學合作備忘錄，開啟彼此合作交流的契機。未來聯盟將會成立共同入口網站，定期開會，未來也將集體出去行銷。

賴清德說，以技職教育而言，印尼的需求大，約有上百萬技職教育需求，但僅可提供約廿萬個名額，也缺乏幹部管理人才，未來南市大學聯盟將可以協助人才幹部的培訓，也很感謝「億載會」提供「台南獎學金」，捐助成績優異的海外學生來到台南就讀。

參與的大學校長及代表均十分肯定聯盟集體出訪模式，讓原本各校彼此競爭關係，轉為合作，資源也得以整合且更有效率。

「台南市大學聯盟」訪問團十二所大學成員，包括成大校長蘇慧貞、南台科大校長戴謙、長榮大學校長李泳龍、南藝大校長詹景裕、南大校長黃宗顯、中華醫事科大校長曾信超、康寧大學校長黃宜純、台南應用科大校長林品章、台灣首府大學校長許光華、遠東科大副校長楊昌裕、崑山科大副校長李天祥、嘉南藥理大學副校長陳健民。