〈南部〉打造「創新學園」 北高雄推在地就學
〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄阿蓮、路竹、湖內、茄萣四區廿五所國中小和高中，學子外流越區就讀情況嚴重，教育局長范巽綠昨在全市國中校長會議宣布，將整合資源協助各校成立特色班，以翻轉、創新與動手做精神，打造「北高雄創新學園」成為特色品牌。
范巽綠上週在茄萣國中主持教育局主管會報時，邀集路竹高中、一甲國中、湖內國中、阿蓮國中及茄萣國中等廿五校校長，針對提升學生在地就學方案，宣示將成立「北高雄創新學園」，昨在全市國中校長會議公開宣布此教育政策。
四區廿五校將成立特色班
北高雄創新學園將以翻轉、創新和動手做為核心理念，輔導各校成立體育、國樂等發展特色班別，以銜接國小特色課程及社團，藉此建構多元展能平台，形塑各校辦學特色和擴展學生學習觸角，提升學生自信及競爭力，減少區域學生人口外流。
湖內國中校長曹永松表示，該校為舉重、跆拳道競賽常勝軍，校方補助弱勢學生參加課輔，並爭取高額新生入學獎勵金，設有學生專車接送，提高學生在地就近就讀意願；路竹高中校長陳弘裕指出，該校除普通班，另設有科學實驗班、雙語實驗班、體育班，跨領域特色課程三年來兩度獲得特優獎，為各種不同能力與專長的學生，奠定好下一階段的準備。
阿蓮國中校長謝忠保說，該校已連續三年獲品德教育深耕績優學校殊榮，如能有效銜接學區國小發展特色，結合校內教學網絡和場館設施的更新，學生人數將穩定成長，重拾家長信心。
范巽綠表示，面對少子女化的衝擊，社會對於學校辦學有極大的期待，教育局將協助、鼓勵北高雄地區學校，必須重新檢視與佈建軟硬體等基礎建設，整合學校在地優勢，開創新局、加強競爭力。
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標題：〈南部〉打造「創新學園」 北高雄推在地就學
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