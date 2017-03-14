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〈南部〉【不受復興航空斷航影響】澎湖空中運能 較去年同期增

2017-03-14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖即將進入觀光旺季，雖然受到復興航空去年底斷航影響，原本擔心出現一票難求的窘境，但經縣府會及立委積極向民航局爭取，三月與四月空中運能統計，較去年同時期增幅約三十％，後續仍將視市場需求，再彈性增班。

旅遊處表示，澎湖年度旅遊品牌盛事─二○一七國際海上花火節，即將於四月二十日開幕，活動至六月底；然而近日來澎湖坊間陸續傳出，旅遊旺季出現機票一票難求的窘境，也為今年旺季的旅遊市場帶來不確定因素。但根據民航局公布的航班數據資訊，台澎離島航線正班機座位數統計，相較去年已有成長約三十％。

雖然少部分熱門尖峰時段會有訂位客滿情形，其他平常時段目前均尚有座位，顯然是離尖峰運能供給平衡的課題。旅遊處也將密切觀察整體訂位情形，適時協調民航局加開航班，提供適當運能，迎接來自台灣甚至世界各地的觀光旅客，期許能在新的一年，創造亮麗的旅遊市場業績。

另外，立榮航空自四月一日接手金馬航線，卻傳出每航班僅有二十個座位數提供離島居民、老人及小孩優惠票價，其餘五十張機票都委由旅行社販售，來回一律三千六百元，無優惠票價，來回相差千餘元，引發民眾譁然，但旅行社強調在商言商，同時販售對象以中國自由行團體為主。

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