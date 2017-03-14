〈南部〉高雄海軍基地 五年打造專用污水區

2017-03-14

全台首座軍用污水區

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市楠梓區污水接管可望於一百一十五年完成，高雄海軍基地成為最後一塊納管拼圖，市府水利局與國防部合推污水下水道工程，今將簽訂合作備忘錄，分五年打造軍用污水區，最快明年三月底發包，成為全台首座有專用污水區的軍事基地。

高雄海軍基地橫跨左營、楠梓區，占地面積五百八十七公頃，過去未辦理污水接管，直接排放到台灣海峽，市府水利局推動污水接管工程，目前高市污水接管普及率約四成，尤以楠梓區自民國九十二年起，優先推動「高市楠梓污水區下水道系統BOT計畫」，目前污水接管率進度超前，預計一百一十五年全面完成。

市府水利局表示，海軍基地面積廣大，且士官兵人數眾多，推估每日污水量約二千至三千噸，預定一百三十年每日成長到七千五百噸，不像一般營區只需明挖，必須建設污水下水道主、次幹管，污水管徑直徑超過一米，比一般用戶管徑多了五倍。

總經費十二億四千萬

國防部評估工程龐大，委託市府代辦海軍基地污水接管工程，但不包括鄰近的海軍總醫院，總經費十二億四千萬元，將採逐年編列預算，建設污水管網及用戶接管，打造軍區專用的污水下水道，雙方今天將簽訂合作備忘錄，成為軍方與地方政府攜手，促進地方繁榮的雙贏策略。

水利局指出，海軍基地靠海，地下水位偏高，且地質砂、岩交雜，加上地勢有坡度，北邊高、南邊低，成為工程要克服的難題，將於地質探勘後，進行工程評估，未來污水將排放高市公共污水下水道，接到楠梓污水處理廠處理，不用再興建污水處理廠，提升海、港環境及水質。