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〈南部〉配角變主角 作家推恆春「蘿蔔宴」

2017-03-14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島除了洋蔥，小蘿蔔也是冬春之際特產，因為行銷不易，蘿蔔經常只能做成蘿蔔乾保存，經濟價值不佳，作家劉還月特別請來恆春大廚林秋月首創「蘿蔔宴」，將蘿蔔乾由餐桌配角提升為主角。

恆春的小白蘿蔔又叫牛杙仔蘿蔔，是居民日常品嚐美食，卻極少被外界熟悉，劉還月找來小農配合，除了牛杙仔蘿蔔、菜脯、老菜脯，還有少見的蘿蔔錢、菜頭角、菜頭籠仔、菜頭簽等古早蘿蔔加工品，打造牛杙仔菜頭（乾）全餐。

牛杙仔蘿蔔全餐包括老菜脯燉雞、菜頭籠仔酸魚頭湯、菜頭簽涼拌拼盤、菜脯條清蒸鶴鱵魚，及少見的蘿蔔錢燉排骨、冰糖菜頭角等料理，創作的廚師林秋月笑說，平常作為配菜的菜脯及蘿蔔，要作為主角確實傷腦筋，但完成後發現蘿蔔乾鮮甜滋味，作為主角絕對當之無愧。

劉還月說，恆春半島的農產滋味豐富，牛杙仔蘿蔔全餐只是個開始，未來會陸續協助農民開發其他餐點，提升恆春半島農產品的地位。

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  • 作家劉還月（左二）希望將蘿蔔乾由餐桌配角提升為主角。 （記者蔡宗憲攝）

    作家劉還月（左二）希望將蘿蔔乾由餐桌配角提升為主角。 （記者蔡宗憲攝）

  • 蘿蔔乾通常是餐桌配角。（記者蔡宗憲攝）

    蘿蔔乾通常是餐桌配角。（記者蔡宗憲攝）

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