〈南部〉焚化爐回饋金 崁頂公所要求底限5600萬

2017-03-14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕由台糖公司代操的屏東崁頂焚化爐，依處理量編次年回饋金給地方，去年營運效率史上最差，今年回饋金三千九百萬元、下滑九百萬元皆為歷年最慘，崁頂鄉公所批評，每年波動的回饋金缺口造成公所財政困難，要求縣環保局回饋金採最低底限五千六百萬元，否則「亂源不要也罷！」

民國九十年底啟用的崁頂焚化爐，一○三年停爐廿二次，造成一○四年回饋金僅四千七百萬元，一○四年績效雖微幅上升，但去年再下滑，是史上首度低於四千萬元。

焚化廠監委會昨與縣環保局開會，提出應正視焚化爐壽命終末期故障率高、台糖花二億元大修至今卻毫無下文，以及回饋金劇減，造成地方財政困難，要求從今年起回饋金不得低於五千六百萬元，並隨營運效率提昇。

鄉長、該會主委林光華指出，回饋金用於鄉內社會福利，每年二月接到金額像「拆炸彈」，已編好的預算只能一刪再刪，如游泳池維護、人工、水電少編一百九十萬元，缺口仍高達三百餘萬元，痛批焚化爐是鄉的「亂源」。

環保局回應，回饋金是否訂定最低門檻有待修法並送縣議會同意，至於大修更新，台糖公司因合約內容而有所延遲，目前已開標並簽約中，完工後應能回復正常。