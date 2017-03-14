| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉千株矮仙丹枯死? 台東縣農業處：加強「灌救」

2017-03-14

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣府、台東林管處在三月持續推廣種樹愛地球，不過有民眾發現台東市中華大橋南側斜坡新植的矮仙丹整片焦枯，質疑已枯死九十五％、直指種樹單位不澆水、也不負責任，縣府農業處長許瑞貴表示，矮仙丹存活率高，移植後必須適應環境，外表看起來枯黃、但仍有生命力，會加強澆灌，希望這批矮仙丹存活率可達八成。

整片焦枯 民批公部門不負責任

許瑞貴說明，這片邊坡由台東市公所管轄，農業處協助在一、二月間種了上千株矮仙丹，因為位在斜坡，澆灌的水留不住，再加上前陣子可能雨水較少，影響矮仙丹成長。

農業處長：枝幹仍是綠色 還存活

他說，矮仙丹是很容易存活的樹種，移植後必須先適應環境，外表枯黃不代表真的枯死，檢查枝幹後內側還是綠色、表示還存活著，將僱工加強澆水，預計四月應可回復生機。

僱工加強澆水 盼4月回復生機

園藝業者林慕西一聽「矮仙擔整片枯死」，第一直覺就是「缺水」，他說，矮仙單三到五月是發芽分化期，只要「沒斷氣」、就可以澆水救活，尤其這幾天天氣開始變熱，更要多澆水。

林慕西表示，矮仙丹的葉子捲起來、變黃褐色，不代表死亡，只要澆水以後葉子張開、甚至落葉「都還有救」，樹勢較弱的矮仙丹落葉後會再重新發新芽，若矮仙丹活過來，可以再施肥照料。

廣告
  • 整片矮仙丹枯黃，引發民眾質疑已枯死？ （記者張存薇攝）

    整片矮仙丹枯黃，引發民眾質疑已枯死？ （記者張存薇攝）

  • 矮仙丹因水分不足，呈現病懨懨情形。 （記者張存薇攝）

    矮仙丹因水分不足，呈現病懨懨情形。 （記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》高雄女兒

看遠在地球一端奮戰的高雄女兒，無愧啊！無愧高雄人，無愧高雄城的期望，無愧這個夜深時分未眠台灣人的加油。讓棒球給傷了的心，在戴資穎輕盈又靈敏的步伐中慢慢給踏實了，勝利的那一剎那，直想為這位雄中畢業的女生…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：〈南部〉千株矮仙丹枯死? 台東縣農業處：加強「灌救」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.