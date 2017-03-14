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〈南部〉區農會選舉落幕 市農會23日接棒

2017-03-14

〔記者楊金城、王涵平／台南報導〕台南市三十二家區農會，昨天最後一梯有十一家農會召開第十八屆理事會、監事會，完成基層區農會選舉，接著是三月廿三日台南市農會選舉，市農會將召開會員代表大會，選舉市農會理事、監事和全國農會代表，全國農會代表「十選六」，首次出現競選局面，選情也受到注目。

全國農會代表十選六 首現競選局面

南市農業局農會輔導科長吳威達表示，南市三十二家區農會昨日全部完成理監事選舉，但七股、學甲尚未完成總幹事聘任案，將重新進行公告。南市農會將於本月廿三日召開會員代表大會選出全國農會代表與市農會理監事，卅一日召開市農會理監事會通過總幹事聘任案，市級農會選舉結束，緊接著是展開全國農會選舉。

全國農會在台南市有七席全國農會代表，其中市農會理事長佔一席「當然代表」，另六席是「票選代表」，票選全國農會代表以往都是同額競選，「皆大歡喜」。但下屆因綠營搶攻全國農會系統，使得下屆台南市全國農會代表選舉有史以來首次出現競選局面，有十人登記參選，角逐六席票選代表，下週四由台南市六十五席市農會代表投票選舉全國農會代表。

昨天最後一梯十一家區農會召開第十八屆理事會、監事會，其中七股區農會是唯一沒有人登記候聘總幹事人選的農會，農業局近日將第三次重新公告受理登記候聘七股農會總幹事，理事會、監事會選舉過程則十分順利，理事長黃永明、常務監事陳福得獲得連任，農會推廣部主任張明男代理農會總幹事。

麻豆區農會昨天召開理事會、監事會選舉也很順利，理事長呂登和以九票全數得票獲得連任，新任常務監事余真治、新任總幹事孫慈敏獲九票同意聘任。孫慈敏進入麻豆農會服務廿年，原任企核部主任，此次獲理事會支持聘任總幹事，將帶領農會有番新氣象。

吳威達表示，七股區農會本屆無人登記候聘總幹事，近日將重新公告受理候聘總幹事登記，學甲區農會則是登記的候聘總幹事未續聘，將於六十天後重新公告受理候聘總幹事登記。

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  • 麻豆區農會理事長呂登和（中）獲得連任，新任常務監事余真治（右），新任總幹事孫慈敏（左）。（記者楊金城攝）

    麻豆區農會理事長呂登和（中）獲得連任，新任常務監事余真治（右），新任總幹事孫慈敏（左）。（記者楊金城攝）

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