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〈南部〉《觀察筆記》高雄女兒

2017-03-14

看遠在地球一端奮戰的高雄女兒，無愧啊！

無愧高雄人，無愧高雄城的期望，無愧這個夜深時分未眠台灣人的加油。

讓棒球給傷了的心，在戴資穎輕盈又靈敏的步伐中慢慢給踏實了，勝利的那一剎那，直想為這位雄中畢業的女生狂喊讚啦。

都是在靜靜地過關斬將到決戰時候，才知道她在大賽中要爭冠了。不會驕也不會傲，還有些兒靦腆，不像羽球巨星，卻似球迷般，也許正是這樣的姿態，百尺竿頭還能更進一步，看著她躍進，是與有榮焉。

那樣的光榮源自她一路在自己的城市學習、成長、茁壯、力爭上游又回來城市，典型高雄人生活曲線，鼓勵許多人可以有為者亦若是，努力為勝利之母。

平凡背景的不凡人生，從她不懈的跳躍、殺球、回擊開始，汗水和開朗注定她會綻放光芒，在羽球天空裡有高雄女兒發光發亮。

她是屬於高雄人的！（資深記者黃明裕）

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《觀察筆記》高雄女兒

看遠在地球一端奮戰的高雄女兒，無愧啊！無愧高雄人，無愧高雄城的期望，無愧這個夜深時分未眠台灣人的加油。讓棒球給傷了的心，在戴資穎輕盈又靈敏的步伐中慢慢給踏實了，勝利的那一剎那，直想為這位雄中畢業的女生…

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